Grave acidente na PR-487 deixa mortos e feridos, em Nova Tebas

Da Redação

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas no início da noite deste domingo (21-05), na PR-487.

O acidente envolveu dois carros de passeio e aconteceu no trecho entre o distrito de Catuporanga e Nova Tebas, na região central do Paraná.

Segundo as informações iniciais, a batida foi registrada pouco depois das 18 horas próximo a Fazenda São Bento e envolveu dois carros com placas de Nova Tebas, um Chevrolet/Corsa e Renault/Magane.

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Defesa Civil de Manoel Ribas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram atendimento às vítimas.

O motorista do Corsa morreu no local do acidente. O passageiro chegou a ser socorrido pela equipe de saúde de Nova Tebas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Outras duas pessoas que estavam no Megane também tiveram ferimentos e foram levadas ao hospital com ferimentos graves.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal também foram acionados. Os corpos serão recolhidos ao IML de Ivaiporã.

* Com informações Blog do Berimbau e NH Notícias/Manoel Ribas

