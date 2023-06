Grave acidente na PR-473 deixa uma vítima fatal e duas feridas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na PR-473, em Quedas do Iguaçu, no centro-oeste do Paraná. A colisão frontal envolveu um VW Gol e uma caminhonete S 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a caminhonete seguia no sentido Quedas do Iguaçu a Usina Salto Osório, e colidiu frontalmente com o Gol que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o Gol acabou tombando e ficou completamente destruído. As equipes do Samu foram acionadas para prestarem atendimentos às vítimas.

O motorista do Gol morreu no local do acidente. Uma menina de 4 anos, e uma mulher de 42 anos, tiveram ferimentos moderados e foram levadas ao hospital de Quedas do Iguaçu. O condutor da S 10 não se feriu.

A rodovia precisou ser parcialmente interditada até a retirada do corpo e dos veículos.

