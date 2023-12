Grave acidente na PR-445 em Londrina deixa uma pessoa ferida

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem ficou ferido em um acidente que envolveu três carros e uma carreta na PR-445, próximo ao Trevo de Irerê, em Londrina.

continua após publicidade

O acidente ocorreu no sentido Curitiba da rodovia, quando um dos carros tentou ultrapassar uma carreta, ocasionando uma colisão.

- LEIA MAIS: Câmera flagra capotamento na PR-466 em Ivaiporã; veja

continua após publicidade

O veículo que tentou a ultrapassagem colidiu primeiro com outro carro e em seguida com um automóvel da Secretaria de Agricultura de Londrina. O condutor do carro da prefeitura ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina.

A situação mobilizou equipes dos Bombeiros, Siate, Polícia Militar e o helicóptero do Samu para atendimento à ocorrência.

O acidente provocou o bloqueio total do trânsito na região durante o atendimento a vítima.

* Com informações RIC Mais

Siga o TNOnline no Google News