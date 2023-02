Grave acidente na BR-277 deixa uma pessoa morta e outras 11 feridas

Da Redação

Um grave acidente registrado na BR-277, na região central do Paraná, causou a morte de uma pessoa e deixou outras 11 feridas. A colisão entre dois carros e um caminhão aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), em Teixeira Soares.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi registrada na altura do quilômetro 211 da rodovia federal. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde nas cidades de Irati e Palmeira.

Até o momento desta publicação, não há informações sobre o que teria motivado a gravíssima colisão. No trecho da BR-277, o trânsito está fluindo em apenas uma faixa, com sistema de pare e siga.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remoção do corpo e identificação da vítima fatal. Com informações RicMais.

