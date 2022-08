Grave acidente faz quatro vítimas em Maringá; carro pegou fogo

Da Redação

Após a colisão, o Cobalt chegou a pegar fogo

Quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente na manhã deste domingo, 7, em Maringá. A situação ocorreu na BR-376, próximo ao trevo da Coca Cola.

Segundo informações apuradas no local, dois veículos seguiam no mesmo sentido, quando o motorista de um Chevrolet Cobalt bateu violentamente na traseira de um Corsa. Após a colisão, o Cobalt chegou a pegar fogo, e as chamas foram controladas por outros motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam três vítimas a hospitais de Maringá. Uma outra vítima recusou atendimento.

O caso mais grave é do motorista do Cobalt. O homem, de 41 anos, teve traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Universitário.

Com informações do Plantão Maringá

