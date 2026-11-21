Acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (20). Segundo a PRE, condutor da caminhonete perdeu o controle da direção

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo oito veículos no início da tarde desta sexta-feira (20), na rodovia PR-323, no trecho que corta o município de Jussara. A colisão múltipla mobilizou as autoridades de trânsito e gerou forte impacto na rodovia.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente teve início quando o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux perdeu o controle da direção. O veículo desgovernado cruzou a via, invadiu a pista no sentido contrário e colidiu frontalmente contra um Ford Ka. Devido à violência e à rapidez do primeiro impacto, um terceiro automóvel que trafegava logo atrás do Ka não conseguiu frear a tempo e também bateu.

A dinâmica da batida gerou um efeito em cadeia imediato no trecho. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, outros cinco veículos que passavam pelo local no momento da colisão acabaram se envolvendo no sinistro, totalizando oito automóveis acidentados. As identidades das vítimas fatais não foram detalhadas no balanço inicial divulgado pelas autoridades.