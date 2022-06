Grave acidente entre van escolar, ônibus e caminhão é registrado no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os veículos bateram cruzamento entre as Ruas Ponta Grossa e Aramis Athayde, no Bairro São Cristóvão

No final da tarde desta segunda-feira (27), um grave acidente de trânsito foi registrado em Cascavel, no Oeste do Paraná. A batida envolveu uma van escolar, um ônibus do transporte coletivo e um caminhão. Os veículos bateram cruzamento entre as Ruas Ponta Grossa e Aramis Athayde, no Bairro São Cristóvão.

continua após publicidade .

Segundo testemunhas, a van seguia pela Rua Ponta Grossa e o ônibus seguia pela Rua Aramis Athayde, quando a batida aconteceu. Com o forte impacto, a van ficou prensada entre o ônibus e um caminhão estacionado.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para o local. Foram necessárias 6 ambulâncias para atender todas as vítimas. Ao todo, doze pessoas tiveram ferimentos, sendo, 7 adultos e um bebê que estavam no ônibus, além de 4 crianças que estavam na van escolar.

continua após publicidade .

Após os primeiros socorros, todas as vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares.

O cruzamento ficou totalmente bloqueado durante o atendimento às vítimas. A Polícia Militar foi até o local e registrou a ocorrência.

Com informações da Tarobá News.

Siga o TNOnline no Google News