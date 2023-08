Grave acidente entre três carros deixa um morto na PR-323 na região

Um gravíssimo acidente envolvendo três veículos deixou um homem morto e outras três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (7), na PR-323. A colisão aconteceu próximo à cidade de Cianorte, cerca de 80 km de Maringá. De acordo com uma das vítimas, uma van teria causado o acidente, mas o motorista fugiu.

continua após publicidade

A vítima fatal morreu no local, após ficar presa nas ferragens do automóvel que dirigia, uma Fiat Fiorino. O homem foi identificado como Marcelo Ivan Broner, de 46 anos. Ele seria morador de Cianorte e trabalhava como entregador de mercadorias vendidas na internet. No momento do acidente, Marcelo seguia para Maringá.

Além da Fiorino, uma Mitsubishi Triton e um Volkswagen Jetta se envolveram no acidente.



continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista trafega na contramão e bate de frente com carro de família



Conforme apurações iniciais, a Fiat Fiorino teria colidido contra a caminhonete. Após o forte impacto, o Jetta, que seguia logo atrás da Triton sentido Umuarama, não conseguiu desviar e passou por baixo da caminhonete arrancando as rodas do veículo. O motorista do Jetta não sofreu ferimentos.



Na caminhonete estava uma família que seguia do município de Mandaguaçu com destino ao Paraguai. Uma das passageiras, um mulher de 49 anos, foi socorrida e encaminhada pelo helicóptero do Samu para o Hospital Bom Samaritano, em Maringá. Um homem e um jovem, pai e filho, foram encaminhados de ambulância para um hospital de Cianorte.

O Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Instituto Médico Legal (IML) também atenderam a ocorrência. As causas da colisão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.

Siga o TNOnline no Google News