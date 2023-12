Grave acidente entre Gol e caminhão tira a vida de jovem na PR-092

Um jovem de 23 anos morreu em grave acidente na PR-092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, no domingo (3).

A batida envolveu um VW/Gol, com placas de Salto do Itararé/PR, que colidiu frontalmente com um caminhão Volvo/FH, com placas de Vargeão/SC..

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no km 284. O Gol trafegava no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando colidiu com o caminhão Volvo/FH, que seguia no sentido oposto.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão, de 66 anos, teve ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

