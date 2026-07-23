Grave acidente entre carro e caminhão deixa vítima morta na BR-369

Colisão envolveu um Renault Sandero e um caminhão, resultando na morte da condutora do automóvel

Um grave acidente com morte foi registrado na manhã desta quinta-feira (23) na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná. Segundo informações preliminares, a colisão envolveu um Renault Sandero e um caminhão, resultando na morte da condutora do automóvel.

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De acordo com as informações, os veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão frontal. Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento, e a condutora morreu no local.

A parte dianteira e a lateral direita do Sandero ficaram completamente destruídas, e a motorista ficou presa às ferragens. Socorristas da concessionária responsável pela rodovia foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima.

Na lateral dianteira esquerda do caminhão, também é possível observar a força do impacto. O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e colaborou com o atendimento da ocorrência.

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Devido à gravidade do acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada, causando lentidão no tráfego. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica foram acionadas para atender à ocorrência e realizar a perícia no local.

Segundo as informações, o automóvel é do município de Ubiratã. No entanto, a identidade da condutora ainda não foi oficialmente divulgada.

Com informações do CGN