Grave acidente deixa três mortos e um ferido na PR-445

Três pessoas morreram e uma outra ficou gravemente ferida após acidente registrado na manhã desta quinta-feira (30) na rodovia PR-445, entre Tamarana e Mauá da Serra, no Norte do Estado, em um trecho de obras de duplicação da rodovia.

De acordo com informações de socorristas, a vítima sobrevivente, motorista do Chevrolet Celta, ficou preso às ferragens, mas as equipes conseguiram retirá-la e foi encaminhado de helicóptero para o hospital em estado grave. O motorista do caminhão não ficou ferido.



O acidente envolveu uma caminhonete Ford Ranger, um carro Chevrolet Celta e uma carreta. Segundo informações apuradas, a caminhonete realizou a ultrapassagem de três veículos e bateu de frente contra a carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a caminhonete e o carro de passeio ficaram com a frente destruída. As duas pessoas ocupantes da caminhonete morreram na hora. A mulher que estava de passageira carro morreu durante atendimento médico. As vítimas ainda não foram identificadas. A ocorrência está em andamento e mobiliza diversas equipes de resgate.

O acidente envolveu dois carros e uma carreta, na manhã desta quinta-feira (30) tnonline

