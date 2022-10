Grave acidente deixa três mortos e quatro feridos na PR-160

Da Redação

Acidente foi na madrugada deste sábado (22) por volta das 4h40, em Telêmaco Borba

Acidente grave entre um carro e um ônibus na PR-160, em Telêmaco Borba, vitimou fatalmente três pessoas e outras quatro ficaram feridas. O acidente foi na madrugada deste sábado (22) por volta das 4h40.

A batida frontal entre carro e ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foi no km 212 em trecho de pista simples.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros (Siate) foram ao local para socorrer as vítimas.

Conforme informações preliminares, viajavam no carro VW Gol sete pessoas, três morreram no local do acidente e outras quatro ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Doutor Feitosa e Pronto Atendimento em Telêmaco Borba.

No ônibus, o motorista e os nove passageiros não tiveram ferimentos.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

