Grave acidente deixa quatro mortos na BR-277

Quatro pessoas morreram em um acidente grave registrado na manhã desta sexta-feira (24), em Guarapuava. A colisão frontal registrada no km 326 da BR-277, nas proximidades do distrito Guará, envolveu um carro e um caminhão.

Todas as vítimas fatais estavam dentro do veículo Cobalt, com placas de Campo Mourão. O condutor do automóvel e as três mulheres passageiras morreram no local. A passageira do caminhão, de 44 anos, teve ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Cobalt seguia sentido Curitiba e o caminhão vinha pelo sentido contrário. As causas do acidente serão apuradas pela perícia.

A identificação das vítimas será feita pelo Instituto Médico Legal (IML).