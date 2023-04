Granada do Exército é encontrada em galpão de reciclagem no Paraná

Da Redação

O artefato é de uso exclusivo do Exército

Uma granada de uso exclusivo do Exército Brasileiro foi encontrada em um galpão de reciclagem nesta segunda-feira (10). O artefato foi localizado em meio a outros materiais, na esteira. O caso aconteceu em Umuarama, noroeste do Paraná.

Assim que perceberam o explosivo, muito assustados, os funcionários do local se afastaram e acionaram as forças de segurança. Uma equipe do esquadrão antibomba da Polícia Militar do Paraná (PMPR) se deslocou de Curitiba para atender a ocorrência.

Todo o galpão, assim como a avenida que passa em frente ao imóvel foram completamente interditados. A granada foi removida com segurança pelos especialistas. Ninguém se feriu.

Conforme informações, foi aberto um procedimento para investigar o caso e descobriu como aconteceu o descarte irregular do artefato.





Fonte: Informações RicMais.

