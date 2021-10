Da Redação

Governo revitaliza Rodovia entre Apucarana e Borrazópolis

Com um investimento da ordem de R$ 9.766.199,99, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) revitalizou a PR-170 entre Apucarana e o entroncamento com a PR-453, em Borrazópolis, na região do Vale do Ivaí. No trecho de 51,34 km, que inclui os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, ela é denominada Rodovia Dom Romeu Alberti, mais conhecida como Rodovia do Milho.

Os serviços foram realizados por meio do lote 6 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do DER/PR, e incluíram remendos superficiais e profundos, melhorias no sistema de drenagem, reperfilagem e sinalização horizontal.

“Esta rodovia exigiu uma grande quantidade de remendos profundos e reperfilagem no trecho inteiro para ser entregue nas ótimas condições que podem ser vistas hoje. Além de atender um grande volume de tráfego de caminhões, ela também é utilizada para o deslocamento de moradores de várias cidades e distritos do Vale do Ivaí rumo a Apucarana e Londrina, ligando a região ao Anel de Integração”, explica o diretor de Operações do DER/PR, Alexandre Fernandes.

O pavimento da PR-170 foi atendido inicialmente com remendos, que corrigem falhas como buracos ou afundamentos, sendo realizados somente na camada superior da pista quando superficiais, ou corrigindo a base ou sub-base no caso de remendos profundos.

Em outros pontos foi executada a reperfilagem, consistindo na execução de uma nova camada de alguns centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre a pista existente, resultando em uma travessia mais segura e confortável.

Também foram instalados drenos para rebaixar águas subterrâneas que poderia danificar a base ou sub-base, e realizado o desconfinamento lateral de bordo, em que é removida uma camada superficial de solo ao lado da pista, facilitando o escoamento de água. Foi realizada, ainda, sinalização horizontal do trecho, com pintura de linhas e faixas no eixo e bordos da pista.

O lote 6 do COP atende 448,99 quilômetros de rodovias, a maioria no Vale do Ivaí, mas também em Arapongas e Astorga.