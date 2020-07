Governo retoma obra da ponte sobre o Rio Iguaçu

Continua após publicidade

O Governo do Estado retomou nesta semana a quinta obra prevista para a Copa do Mundo de 2014, a Ponte sobre o Rio Iguaçu, em São José dos Pinhais. A obra é realizada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

A ponte é continuação da Avenida Senador Salgado Filho, ligando São José dos Pinhais com a região do Uberaba, em Curitiba, sem a necessidade de interferência deste trafego na Avenida Comendador Franco (conhecida como Avenida das Torres), como ocorre hoje.

Quando totalmente implementada, possibilitará que a avenida funcione como uma marginal da Comendador Franco, e trará mais segurança também aos que desejam acessar o Parque São José, na entrada da cidade.

DINÂMICA - Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, sua conclusão dará uma outra dinâmica para a região. “Esta ponte e demais obras que estamos realizando na região, deveriam ter sido um grande legado deixado pela Copa do Mundo de 2014. Infelizmente sabemos que o histórico não foi muito positivo, mas sua conclusão com certeza será um grande legado deixado por esta gestão”, afirma Santos.

“O conjunto de intervenções realizadas dará uma outra dinâmica para toda a mobilidade da região e a população poderá desfrutar de um sistema conectado e funcional”, destacou o presidente da Comec. O valor investido para a conclusão da ponte sobre o Rio Iguaçu é de R$430.016,31 e deverá ficar pronta em aproximadamente 6 meses.

Outras 4 obras de mobilidade urbana são realizadas pela Comec na região de São José dos Pinhais.

AVENIDA DAS AMÉRICAS - Primeira das obras retomadas por esta gestão, a requalificação da Avenida das Américas é a continuação da Avenida Marechal Floriano Peixoto, de Curitiba, no município de São José dos Pinhais. Sua conclusão permitirá a utilização completa da canaleta de ônibus ligando os terminais do Boqueirão e de Pinhais. Em fase final, a obra aguarda apenas a conclusão de calçadas e sinalização vertical.

RUA ARAPONGAS - A trincheira da Rua Arapongas é uma das maiores obras em andamento e permitirá o rápido acesso do bairro Afonso Pena ao Centro de São José dos Pinhais, descongestionando o tráfego na Rua São José - hoje um grande gargalo para a região. O cronograma da obra segue conforme estabelecido e deverá ser concluído em outubro.

RUA MARINGÁ - A conclusão das calçadas no cruzamento da Avenida das Torres com a Rua Maringá trará mais segurança aos pedestres que transitam pela região. Sua conclusão deverá ocorrer ainda no mês de julho.

AVENIDA RUI BARBOSA - Considerada uma das mais emblemáticas obras deixadas pela Copa de 2014, o fechamento do vão no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) criará duas pistas adicionais na avenida principal, desafogando o trafego na chegada da BR-376 e na saída do aeroporto Afonso Pena. Sua conclusão deverá ocorrer em 4 meses.