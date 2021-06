Governo pede que quem viajou para SC no feriado faça teste

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde recomendou nesta segunda-feira (7), a realização de testes RT-PCR para as pessoas que viajaram especialmente para Santa Catarina no último feriado prolongado.

A grande circulação de paranaenses que visitam o Estado vizinho ou que possuem residências nos municípios catarinenses coloca a Sesa em alerta.

O cenário da pandemia ainda é muito crítico, especialmente com o alto número de casos confirmados da Covid-19, óbitos e da elevada taxa de ocupação de leitos hospitalares. "Estamos com a transmissão franca e comunitária. E estes deslocamentos para outros Estados, principalmente de Santa Catarina, nos deixam vigilantes para que o vírus não seja espalhado ainda mais entre os paranaenses, principalmente quando vemos o momento preocupante que vivemos. Por isso, que as pessoas que se deslocaram, procurem a realização do teste e, em caso positivo, que façam o devido isolamento", alertou o secretário Beto Preto.