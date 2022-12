Governo licita R$ 1,68 bilhão em novas obras e serviços nas rodovias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

DER/PR homologa licitação para duplicar a Rodovia das Cataratas Consórcio de empresas venceu licitação com proposta de R$ 129,6 milhões

Em mais um ano de grandes investimentos do Governo do Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou editais para contratação de obras, projetos e serviços que superaram R$ 1,68 bilhão em 2022.

continua após publicidade .

“É um ano histórico para o Paraná, que vai ficar marcado como o ano em que tiramos do papel grandes obras, como a duplicação da Rodovia das Cataratas, a duplicação da rodovia do aeroporto de Campo Mourão, e a Ponte de Guaratuba. São obras aguardadas há décadas pela população e que irão proporcionar segurança, conforto para o usuário e desenvolvimento para essas regiões”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

PONTE DE GUARATUBA

A Ponte de Guaratuba, que irá resolver um problema antigo de ligação entre Matinhos e Guaratuba, representa R$ 386,9 milhões do total licitado pelo DER/PR. O prazo total estimado para execução é de 32 meses, sendo dois meses para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 meses para os serviços da obra. A ponte terá comprimento aproximado de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros.

continua após publicidade .

Outro investimento importante realizado foi na conservação do pavimento, que contou com mais de R$ 690 milhões licitados neste ano. Os editais visam garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais em todas as regionais do DER/PR, enquanto um novo programa de conservação está em elaboração.

“Estamos atendendo não só as rodovias mais importantes, mas também toda malha de ligação do interior. Isso resulta em mais segurança aos usuários e maior custo-benefício para o transporte de cargas pesadas”, avalia o diretor-geral do DER, Alexandre Castro Fernandes.

O DER/PR também abriu licitações para reforma de 195 obras de arte especiais. No total, são mais de R$ 115 milhões de investimento previsto em pontes, pontilhões, viadutos e passarelas nas regiões Norte, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Centro, Oeste, Sul, Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. Elas serão totalmente revitalizadas, com reparos de estrutura de concreto, instalação de dispositivos de segurança, nova sinalização horizontal e vertical, além de pintura externa.

continua após publicidade .

CONVÊNIO COM ITAIPU

Em 2022, o DER/PR iniciou o projeto da duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469), em Foz do Iguaçu, na região Oeste, em um trecho de 8,7 quilômetros, entre o trevo de acesso à Argentina e o portal de entrada do Parque Nacional Iguaçu. Ela foi licitada por R$ 186 milhões e contratada por R$ 129 milhões, graças à concorrência entre participantes do edital.

A obra é resultado de convênio entre o Governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional, sendo a última responsável pelos recursos. Essa parceria ainda desenvolveu outras obras no Paraná, sendo as principais a nova Ponte da Integração Brasil-Paraguai e a duplicação da BR-277 e do Contorno Oeste, em Cascavel.

Em Londrina, foi firmado um contrato de R$ 28 milhões para a construção do viaduto na BR-369, em Londrina, conhecido como Viaduto da PUC, que irá desafogar o trânsito da universidade, além de fluir o tráfego de longa distância. A rodovia federal faz a ligação com Cambé, Arapongas, Apucarana e Maringá.

Em Campo Mourão estão sendo concluídos os estudos para elaboração de projetos, seguidos pela execução da obra de duplicação da PR-317 no perímetro urbano do município, contrato licitado em 2022. Também começaram os estudos do projeto de pavimentação da PR-239, na ligação entre Toledo e Assis Chateaubriand, seguidos pela execução da obra na mesma empreitada. Nestes três últimos casos a modalidade utilizada foi a contratação integrada, que combina elaboração de projeto e obra, garantindo entrosamento entre as equipes envolvidas, melhor uso de tecnologias e soluções e agilidade em todo o processo.

Siga o TNOnline no Google News