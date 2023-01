Governo libera R$ 57 milhões para hospitais da região de Londrina

Da Redação

Sesa confirma R$ 57 milhões para região de Londrina

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirmou nesta quarta-feira (25) cerca de R$ 57 milhões em investimentos para os 21 municípios de abrangência da 17ª Regional de Saúde de Londrina. Os recursos incluem obras, equipamentos, veículos e incentivos financeiros para prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os destaques estão quatro Pronto Atendimentos (PAM), sendo três para Londrina e um para Rolândia, num valor total de R$ 14 milhões, além de R$ 16,6 milhões para incentivo financeiro a 62 prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros R$ 5,8 milhões serão investidos em transporte sanitário, incluindo aquisição de ambulâncias, vans, carros, ônibus e micro-ônibus. O pacote também inclui R$ 6,3 milhões para compra de equipamentos para a Saúde da Família e R$ 2,1 milhão para aquisição de equipamentos para a saúde bucal.

Foram confirmados ainda investimentos na ordem de R$ 4,6 milhões para aquisição de equipamentos hospitalares para a Santa Casa de Londrina e R$ 2,4 milhões para aquisição de aparelhos do Centro de Estudo e Pesquisa de Visão (Hoftalon). O Hospital Evangélico de Londrina também recebeu outros R$ 889 mil para compra de aparelhos e mobiliário.

Por fim, cerca de R$ 1 milhão refere-se a um aparelho de tomografia para a Santa Casa de Cambé, além de R$ 450 mil para novos aparelhos para a Associação Beneficente São Rafael, que atende a saúde pública.

“Fortalecer os municípios é fortalecer o Paraná. Estes são recursos que promovem maior capacidade de atendimento e melhoram a qualidade de vida da nossa população. A determinação do governador Ratinho Junior é clara: levar os serviços de saúde até a porta da casa dos paranaenses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“O Governo do Estado tem promovido uma verdadeira integração com os municípios e só temos a agradecer a esse trabalho que vem sendo desenvolvido. A saúde é uma área de atuação indispensável e estes recursos certamente farão a diferença para Londrina e toda a região”, afirmou o prefeito em exercício de Londrina, João Mendonça.





17ª REGIONAL

A região é formada pelos municípios de Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana.





PRESENÇAS

Participaram da solenidade os deputados estaduais Tercílio Turini e Pedro Paulo Bazana; o presidente da Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná, Rangel da Silva; a diretora da 17ª Regional, Lúcia Lopes; além de prefeitos, secretários e demais autoridades da região.

