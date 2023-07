Governo libera R$ 10,8 milhões para obras em Ibiporã e Porto Rico

Mais dois municípios darão início a obras de infraestrutura urbana com recursos liberados pelo Governo do Paraná, via Secretaria das Cidades (Secid). Ibiporã, na região Norte, recebeu autorização para homologação de contrato, no valor de R$ 5,5 milhões, para a pavimentação de vias; e Porto Rico, no Noroeste, R$ 5,31 milhões destinados a um projeto de urbanização e calçadas. As autorizações foram encaminhadas às respectivas prefeituras nesta sexta-feira (30).

continua após publicidade

De acordo com o secretário da pasta, Eduardo Pimentel, esses investimentos auxiliam a transformar não apenas o cenário urbano. “Os recursos levam melhorias para o transporte, facilidades para o comércio e mais conforto aos moradores. Promover a transformação com mais qualidade de vida é o que define a gestão do governo de Ratinho Junior”, disse.

- LEIA MAIS: Copel investe em expansão e novas redes na região Norte do Paraná

continua após publicidade

Os recursos foram liberados pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), no caso de Ibiporã, e pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV), em benefício da comunidade de Porto Rico. Dos R$ 5,31 milhões para este município, às margens do Rio Paraná, R$ 4,21 milhões são recursos não reembolsáveis e R$ 1,10 milhão correspondem à contrapartida municipal.

OBRAS

Com os recursos, a Prefeitura de Ibiporã executará a pavimentação asfáltica de 24.197,06 metros quadrados, no prolongamento da Rua Humberto Herminio Belinato, incluindo serviços preliminares; terraplenagem; implantação de base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais.

Já em Porto Rico, o investimento será na revitalização da orla na Avenida Beira Rio, em 4.468,38 metros quadrados.

continua após publicidade

Serão realizados os serviços para as instalações preliminares, movimentação de terra e drenagem de águas pluviais; fundações, estruturas, alvenaria, divisórias, muros, cobertura, esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas e de telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, para gás-GLP, de proteção a incêndios com aparelhos, revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação, calçamento, paisagismo e implantação de equipamentos externos.

MAIS INVESTIMENTOS

Os dois municípios realizam outros projetos com o apoio do Governo do Estado, pelo SFM ou PTV. Em Ibiporã, há outros sete projetos em andamento: três para recapeamento e pavimentação de vias na região central da cidade (dois já tem cronograma de execução e um está autorizado para licitação); dois projetos de urbanização/calçadas (um deles recém-iniciado e outro autorizado para licitação); um para a construção de uma Escola de Ensino Fundamental, no Bairro Bom Pastor; e um para a construção do Canil Municipal. Somados, esses projetos totalizam R$ 28,8 milhões.

Para Porto Rico, as liberações chegam a R$ 4 milhões, que viabilizam outros três projetos, além do liberado nesta sexta-feira: um de urbanização/calçadas, um para a pavimentação asfáltica de vias urbanas e outro para a pavimentação em blocos de concreto de 9.800,00 metros quadrados da estrada vicinal entre a Vila Rural Três Ranchos e a sede do município.

Siga o TNOnline no Google News