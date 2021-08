Governo lança Programa Pedala Paraná; Apucarana integra rota

Da Redação

O Governo marcou a retomada do esporte paranaense nesta terça-feira (10) com o lançamento do Programa Pedala Paraná na sede da Superintendência estadual de Esporte.

O termo de cooperação técnica foi assinado entre o Paraná e entidades parceiras e termo de adesão com os municípios, oficializando a fase inicial do projeto com 80 ciclorrotas. Apucarana, Borrazópolis e Jandaia do Sul integram a rota.

“Esse evento simbolicamente é muito importante para o Estado do Paraná, retomando suas atividades que foram paralisadas durante pandemia. As ciclorrotas são um marco que podem se tornar rotas de turismo. Cuidar do esporte é nossa obrigação e também estamos apoiando o turismo paranaense”, disse o superintendente estadual do Esporte, Helio Wirbiski.

O vice-governador Darci Piani, que participou do evento, afirmou que o turismo é um dos grandes nortes do nosso Governo, tal como o esporte. “O objetivo é trabalharmos essa integração em todo o Estado do Paraná, com o esporte promovendo a saúde e o turismo oferecendo lazer e movimentando a economia”.

SEGURANÇA – Pensando na segurança dos ciclistas, o Governo do Paraná instalará placas de sinalização e totens de atendimentos aos ciclistas com bomba de encher pneus, ferramentas para conserto das bicicletas e mapa das rotas. Além disto, no site www.esporte.pr.gov.br oferecerá uma página com georreferenciamento de cada uma das rotas.

PEDALA SOLIDÁRIO – Com a presença da primeira-dama e superintendente da Ação Solidária, Luciana Saito Massa, foi anunciado o Pedala Solidário no próximo dia 28 de agosto. O evento de arrecadação de alimentos não perecíveis será a inauguração oficial das primeiras ciclorrotas. O objetivo é divulgar as rotas e ainda ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade.

AÇÃO CONJUNTA - O programa Pedala Paraná é uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte, com termo de cooperação técnica da Universidade Federal do Paraná, Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo e Paraná Projetos. Contam também com o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes.

O diretor de inovação, desenvolvimento do esporte, responsável pelo Pedala Paraná, Tiago Campos, explica que além de promover o esporte o programa visa fomentar o turismo com as entidades parceiras (como Sebrae) que ajudarão na qualificação da rede de restaurantes, hoteleira, entre outros do Estado.

Durante o lançamento, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reafirmou a importância da manutenção dos protocolos sanitários nas ações do Governo. No evento, todos os participantes tiveram aferidas as temperaturas corporais, álcool em gel à disposição e o uso de máscara obrigatório – assim seguindo os protocolos sanitários exigidos. Ao final, o grupo de ciclistas presentes deu uma volta no complexo esportivo onde está sediada a Superintendência do Esporte.

PARTICIPANTES – Participaram do evento o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o superintendente da Ciência, Tecnologia de Ensino Superior, Aldo Bonna; reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca; pró-reitor da UFPR, Fernando Mazzadri. Também marcaram presença a superintendente de Cultura, Luciana Pereira; e o diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos.

Representando o município de Curitiba, o secretário de Esporte e Lazer Emílio Trautweism estiveram na ação. O ex-atleta e paranaense Giba, coreógrafo da CBG Rhony Ferreira, presidente do Conselho Regional de Educação Física-PR, Antônio Eduardo Branco, e presidente da CUFA, Zé da Cufa,também estiveram presente.

Os deputados estaduais presentes foram Subtentente Everton de Souza, Goura Nataraj, Alexandre Amaro, Nelson Luersen, Tercilio Turini e Wilmar Reichembach.

Os municípios participantes foram: Colombo, Rigueira, Ribeirão do Pinhal, Astorga, Mandaguari, Congonhinhas, Assaí, Centenário do Sul, Campo Mourão, Rondon, Pato Branco, Apucarana, São José dos Pinhais, Borrazópolis, Pontal do Paraná, Piraquara, Pitanga, Curitiba, Bocaiúva do Sul, Entre Rios do Oeste, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Toledo, Santa Izabel do Ivaí, Campina Grande do Sul, Jandaia do Sul, Tapira, e Quedas do Iguaçu.

Representantes da Federação Paranaense de Ciclismo, Detran, Conciclo, Sesc, Ministério Público também estiveram no evento.