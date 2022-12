Governo lança operação que reforça serviços, esporte e lazer no verão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou neste sábado (17), na Praia de Caiobá, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que reforça a estrutura e a segurança pública do Litoral e do Interior para a temporada. O Governo do Estado investe R$ 80 milhões na operação, que conta, ainda, com estruturas de lazer, limpeza das praias, melhoria no atendimento de saúde e uma intensa programação cultural, com shows, teatro, circo e cinema ao ar livre.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Parceria entre Governo e Azul viabiliza linha aérea entre PR e SC

A expectativa é que até 2 milhões de pessoas desçam ao Litoral durante a temporada. As ações atendem também a Costa Noroeste, com recreação em Porto Rico e Porto São José (São Pedro do Paraná) e guarda-vidas que atendem também as prainhas da região Oeste.

continua após publicidade .

“É uma alegria lançar o Verão Maior Paraná, que está com cara nova e traz uma estrutura totalmente diferenciada para que este seja o verão das famílias paranaenses, com muitos eventos do esporte, grandes shows no Litoral, além de uma estrutura reforçada na área de segurança pública e de saúde”, disse Ratinho Junior.

“Foi realizado todo um planejamento para atender os veranistas que vêm se divertir com suas famílias e dar apoio aos moradores do Litoral, que aproveitam a temporada para melhorar a sua renda”.

continua após publicidade .

COM FORÇA

O coordenador do Verão Maior, Helio Wirbiski, explicou que o governo está há seis meses planejando a operação, que retoma com força após dois anos de pandemia. “Há um reforço em todas as áreas, desde a coleta de lixo, infraestrutura, ferry boat, saúde e segurança”, disse. “Tudo o que faremos em termos de entretenimento e lazer estará à disposição dos veranistas que vêm passar o verão conosco. A maior estrutura é a de segurança, porque queremos que o Litoral do Paraná seja exemplo para o Brasil”.

continua após publicidade .

Um efetivo de cerca de 2 mil profissionais da segurança pública deve trabalhar no policiamento e nas ações de prevenção e salvamento no Litoral. Também foram disponibilizadas 800 viaturas, equipadas com dispositivos inteligentes, dois helicópteros da Polícia Militar e um da Polícia Civil, além de veículos utilitários multitarefa (UTV), diciclos e barcos para atender todo o Litoral.

“É uma operação muito complexa, mas, ao mesmo tempo, muito importante porque é a oportunidade de as forças de segurança estarem muito próximas das famílias paranaenses para trazer tranquilidade em seu período de lazer”, salientou o secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita. “Teremos novas viaturas para o patrulhamento na areia e no calçadão, com uma presença muito grande das polícias e do Corpo de Bombeiros, que chegam com novas tecnologias para atender o Litoral e o Interior”.

continua após publicidade .

POLICIAMENTO

continua após publicidade .

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Teixeira, ressaltou o trabalho ostensivo que será prestado durante a temporada. “Investimos bastante no policiamento de proximidade, com módulos móveis para dar informações e orientar as pessoas, temos os veículos para andar nas praias, com os UTVs, e os diciclos que facilitam o patrulhamento no calçadão e nas ciclovias sem pôr em risco a vida das pessoas”, explicou. “Teremos, também, o reforço no patrulhamento marítimo, com cinco embarcações na orla, e também aéreo, com os helicópteros que farão inclusive sobrevoos noturnos”.

“A expectativa da Polícia Civil do Paraná é que tenhamos um período de férias tranquilo. Contamos com equipes especializadas em todas as unidades do Litoral e da Costa Noroeste do Estado para trazer mais segurança e proximidade com a população paranaense”, afirma o coordenador do Verão Maior pela PCPR, Getúlio de Moraes Vargas.

continua após publicidade .

SALVA-VIDAS

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros montou 92 postos na orla litorânea, e conta também com guarda-vidas atuando nas praias de água doce do Paraná. “É importante que a população atenda às recomendações dos bombeiros, que sempre entre na água na presença dos guarda-vidas. Estamos com aproximadamente 700 profissionais e, também, com uma aeronave exclusiva para atender afogamentos e dar suporte pré-hospitalar aos acidentes de trânsito”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco. “Estamos preparados para bem atender e salvar vidas”.

ORLA DE MATINHOS

continua após publicidade .

O governador Ratinho Junior também vistoriou as obras de revitalização da Orla de Matinhos, que já conta com uma faixa de areia maior após o projeto de engorda da praia. O investimento do Governo do Estado é de R$ 314,9 milhões no projeto, que busca minimizar os impactos causados pelas cheias e maré alta na região.

“Estamos fazendo uma transformação no Litoral do Paraná, o maior investimento da história, com recuperação da orla e com o projeto da Ponte de Guaratuba”, afirmou Ratinho Junior. “Temos ainda outros projetos previstos para a região, para fazer do Litoral paranaense um local moderno, de primeiro mundo”.

CARA NOVA

O prefeito de Matinhos, José Carlos do Espírito Santo, disse que a cidade já está de cara nova com a revitalização em curso. “A temporada de 2022 e 2023 já está diferente, com o maior investimento que a orla já recebeu. E o município também está preparando a cidade, deixando-a mais bonita para receber melhor os turistas que todos os anos vêm para cá”, ressaltou.

PRESENÇAS

Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Saúde, Beto Preto; da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; e do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza; os diretores -gerais da Polícia Científica do Paraná, Rodrigo Grochocki; do Tecpar, Jorge Callado; e do Detran-PR, Adriano Furtado; os diretores-presidentes da Paraná Turismo, Irapuan Cortes Santos; e do Instituto Água e Terra (IAT), José Luiz Scroccaro; e prefeitos do Litoral.

Siga o TNOnline no Google News