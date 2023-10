Governo lamenta morte de Jacó Gimennes, incentivador do turismo no PR

O Governo do Estado lamenta a morte de Manoel Jacó Garcia Gimennes, nesta sexta-feira (27), aos 71 anos. Conhecido como Professor Jacó, foi um entusiasta do turismo, tendo significativa trajetória no setor, sempre como incentivador da regionalização da atividade e da profissionalização na área. Atualmente, ocupava o cargo de diretor de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo na secretaria estadual de Turismo.

Gimennes foi aluno e depois professor na Universidade Estadual de Maringá (UEM), onde também atuou como pró-reitor de Ensino e Pesquisa e vice-reitor. Sua trajetória também inclui atuação na Secretaria de Estado da Educação. Em 2003, criou a Rede de Turismo Regional (Retur-PR), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), da qual foi presidente. Em 2015 assumiu a presidência da Paraná Turismo, onde deixou como legado o Masterplan – Paraná Turístico 2016-2026.

Nascido em Franca, interior de São Paulo, Jacó deixa a mulher, Wanda Pille, e os filhos Emanuel e Maria Henriqueta, além de quatro netos. O corpo será velado em Maringá.

