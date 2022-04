Governo investe mais de R$ 450 milhões em obras urbanas no Paraná

Da Redação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (22) a liberação de mais de R$ 450 milhões para a execução de obras em 284 municípios do Paraná. Com a contrapartida de alguns contratos pelas administrações municipais, o valor total alcança R$ 483 milhões.

continua após publicidade .

No total, serão 620 ações diferentes para beneficiar a população de todas as regiões do Estado. Dentre elas, 533 realizadas a fundo perdido, no valor de R$ 319.967.431,96, por meio de transferência voluntária da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), ou seja, os valores não precisarão ser devolvidos aos cofres do Estado.

As outras 87, totalizando R$ 163.389.097,53, serão garantidas com verbas do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), organizado pela Fomento Paraná e o Paranacidade. Todos os contratos tiveram aprovação neste começo de ano e os recursos já foram repassados. Os demais municípios foram contemplados com investimentos ao longo dos últimos três anos, totalizando atendimento nas 399 cidades.

continua após publicidade .

Os valores serão empregados na construção de creches, Centros de Saúde Especializado, praças, quadras de esportes, calçadas, Centros de Desenvolvimento Econômico, barracões industriais, escolas municipais, complexos esportivos, Centros de Referência de Ação Social (CRAS), Centros de Convivência, terminais rodoviários, terminais de transporte urbano e campos de futebol, além de pavimentação de dezenas de ruas e avenidas e a implantação de iluminação pública e ciclovias.

O governador destacou que os investimentos estão dentro da Agenda 2030, de olho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e reforçam o compromisso do Paraná com o crescimento organizado das cidades. Ele também ressaltou que o investimento é fruto de uma política municipalista e que envolve a valorização das potências regionais.

“Hoje é um dia muito importante para o Paraná. Estamos transformando em realidade um projeto ambicioso e que está dentro do planejamento estratégico do Estado, que é de executar investimentos perto da casa dos paranaenses. Serão obras e aquisições para as áreas da saúde, educação, ação social e, principalmente, para impulsionar a economia dos municípios”, destacou Ratinho Junior.

continua após publicidade .

“É o primeiro grande investimento da Sedu neste ano, voltado para a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses. É um dinheiro muito bem empregado, tanto para a compra de novos equipamentos e veículos para áreas como transporte e agricultura, como para a pavimentação de ruas e a construção de calçadas e ciclovias em todas as regiões, além de outras ações importantes. É um grande avanço para os municípios”, complementou o secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi.

DESENVOLVIMENTO URBANO – Os recursos serão destinados para a construção de praças (cerca de R$ 6 milhões) em Anahy, Alto Piquiri, Contenda, Cianorte, Floraí, Honório Serpa, Clevelândia, Icaraíma, Nova Esperança, Nova Santa Bárbara, Paranaguá, São João e Leópolis; um Paço Municipal em Cascavel (R$ 1 milhão); um Parque Municipal em Anahy (R$ 212 mil); um Cemitério em Iracema do Oeste; e capelas mortuárias em Anahy, Marilândia do Sul, Esperança Nova, Santo Antônio do Sudoeste, Ventania, Japurá e Ventania (R$ 3,6 milhões).

Também será instalada iluminação pública em Farol, Juranda, São Manoel do Paraná, Cafezal do Sul, Campina do Simão, Honório Serpa, Marumbi, Nova Olímpia, São Jorge do Patrocínio e Tupãssi (R$ 6,1 milhões); e um Sistema Solar Fotovoltaico em São Manoel do Paraná (R$ 400 mil).

continua após publicidade .

ESPORTE – Serão implantadas 30 unidades do Meu Campinho em Alto Piquiri, Anahy, Barra do Jacaré, Cambará, Campo Bonito, Campo Mourão, Capitão Leônidas Marques, Pinhais, Renascença, São João, União da Vitória, Clevelândia, Contenda, Coronel Vivida, Flórida, Foz do Iguaçu, Guapirama, Inácio Martins, Jesuítas, Manfrinópolis e Manoel Ribas (R$ 8,1 milhões). Algumas cidades receberão mais de um equipamento.

O programa Meu Campinho tem como objetivo a construção de campos de futebol com grama sintética em todas as regiões do Estado, com uma estrutura completa que envolve playground com piso emborrachado, iluminação em LED, bicicletário, floreiras, bancos de repouso e lixeiras. Os espaços podem ser usados gratuitamente pela comunidade nos dias úteis e aos finais de semana.

continua após publicidade .

Também serão construídas quadras de esportes em Borrazópolis e Cascavel; ginásios em Nova Fátima e Quedas do Iguaçu; um Complexo Esportivo em Nova Santa Rosa; e um campo de futebol em Santo Inácio.

EDUCAÇÃO – Nesta área, os valores serão empregados na construção de creches em Araucária, Rebouças e Tibagi (R$ 10 milhões); de escolas municipais, sendo duas em Iguaraçu, e uma em cada um dos municípios de Mallet, Palmital e Tupãssi (R$ 7,2 milhões); além da construção de uma Unidade de Apoio Escolar em Ourizona. O montante também contemplará a aquisição de equipamento e mobília para escolas em Loanda.

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL – A liberação de recursos inclui a construção de um Centro de Saúde Especializado em Bom Sucesso; Centros de Referência de Ação Social (CRAS) em Perobal e Sengés (R$ 1,3 milhão); e Centros de Convivência em Pérola D’Oeste, Rebouças, Santo Antônio do Sudoeste e Iracema do Oeste.

continua após publicidade .

ESTÍMULO ECONÔMICO – Pensando em impulsionar o desenvolvimento econômico com a atração de indústrias, o que potencializa a diversificação do PIB, serão construídos Centros de Desenvolvimento Econômico em Anahy, Inácio Martins e Ivaí (R$ 6,9 milhões); barracões industriais em Clevelândia, Espigão Alto do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste, Sengés e Teixeira Soares (R$ 9,1 milhões); além da consolidação de uma área industrial em Jacarezinho (R$ 3,5 milhões) e aquisição de terrenos para a área industrial de Rolândia (R$ 3,8 milhões)

AQUISIÇÕES – Além de construções, os recursos serão destinados para a compra de equipamentos e mobília para parques infantis em Capitão Leônidas Marques, Itaúna do Sul, Marechal Cândido Rondon e São Manoel do Paraná, e também para parques e praças em Santa Amélia. Serão adquiridos, ainda, hardwares para sistemas em Cascavel e Paula Freitas; itens de informática para União da Vitória; e equipamentos agrícolas para Cruzeiro do Oeste e Janiópolis.

PAVIMENTAÇÃO – O montante contempla a construção de calçadas (R$ 6,9 milhões) em Anahy, Ângulo, Arapongas, Campina Grande do Sul, Irati e Rancho Alegre d’Oeste; ciclovias (R$ 3,3 milhões) em Rolândia e Toledo; e, ainda, pavimentações e recapes (R$ 220 milhões) nos municípios de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Alvorada do Sul, Andirá, Arapoti, Araucária, Araruna, Barra do Jacaré, Bela Vista do Paraíso, Bituruna, Boa Esperança, Boa Vista da Aparecida; Braganey; Brasilândia do Sul; Campo Largo, Campo Magro, Cascavel, Castro, Cruzeiro do Iguaçu, Curitiba, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Fênix, Fernandes Pinheiro, Florestópolis, Honório Serpa, Imbituva, Itambaracá, Itapejara d’Oeste, Itaperuçu, Jacarezinho, Jaguariaíva, Loanda, Lunardelli, Mandirituba, Mariluz, Marquinho, Marumbi, Mauá da Serra, Nova Aurora, Nova Esperança, Nova Santa Bárbara, Palmas, Paranaguá, Pato Bragado, Pérola, Piên, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Ramilândia, Rebouças, Rio Azul, Salgado Filho, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Isabel do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João do Triunfo, São Jorge do Oeste, São Jorge do Patrocínio, Sulina, União da Vitória, Uraí e Verê.

TRANSPORTE – O anúncio também abrange a construção de um Terminal Rodoviário Intermunicipal em Santo Antônio do Sudoeste (R$ 1,4 milhão); um Terminal Rodoviário Urbano em Assaí (R$ 350 mil); e terminais de transporte urbano em Cascavel e Corbélia (R$ 4,4 milhões).

Nesse setor de transporte, os recursos também serão destinados à aquisição de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários a centenas de municípios, entre eles Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Anahy, Andirá, Antônio Olinto, Arapongas, Arapoti, Ariranha do Ivaí, Assaí, Balsa Nova, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança do Iguaçu, Borrazópolis, Cafeara, Cafelândia, Capina da Lagoa, Campo Magro, Cândido de Abreu, Candói, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Castro, Catanduvas, Centenário do Sul, Cerro Azul, Cianorte, Clevelândia, Colombo, Congoinhas, Conselheiro Mairinck, Contenda, Corbélia, Corumbataí do Sul, Cruz Machado, Cruzeiro do Sul, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Farol, Faxinal, Fênix, Fernandes Pinheiro, Figueira, Flor da Serra do Sul, Floraí, Floresta , Foz do Jordão, Francisco Alves, General Carneiro Godoy Moreira, Guamiranga, Guaraniaçu, Guaratuba, Ibaiti, Ibema, Iguaraçu, Imbituva, Inácio Martins, Ipiranga, Irati, Iretama, Itaguajé, Itambaracá, Itaperuçu, Itabuna do Sul, Ivaí, Jaboti, Jataizinho, Jacarezinho, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jesuítas, Joaquim Távora, Jussara, Kaloré, Laranjal, Leópolis, Londrina, Luiziana, Lunardelli, Lupionópolis, Mallet, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Marialva, Marilândia do Sul, Mariluz, Maringá, Maripá, Marmeleiro, Marquinho, Marumbi, Matelândia, Matinhos, Medianeira, Mercedes, Moreira Sales, Morretes, Munhoz de Mello, Nova América da Colina, Nova Aurora, Nova Cantú, Nova Esperança, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Bárbara, Nova Santa Rosa, Palmeira, Palmital, Palotina, Paranaguá, Paranapoema, Pato Branco, Paulo Frontin, Piên, Pinhalão, Pitanga, Planaltina do Paraná, Pitangueiras, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Porto Barreiro, Porto Vitória, Quarto Centenário, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quitandinha, Rancho Alegre, Rebouças, Renascença, Reserva, Reserva do Iguaçu, Rio Bom, Rio Negro, Rolândia, Roncador, Rondon, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa Amélia, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa Mariana, Santa Tereza do Oeste, Santana do Itararé, Santo Antônio do Paraíso, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sarandi, Sengés, Sertanópolis, Sertaneja, Siqueira Campos, Tapira, Teixeira Soares, Terra Rica, Terra Roxa, Tibagi, Toledo, União da Vitória, Ventania, Verê, Vitorino e Wenceslau Braz.