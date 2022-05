Governo inicia mutirão para cirurgias oftalmológicas no PR

Da Redação

Cerca de 100 pacientes da cidade de Ibiporã, no Norte do Estado, que estão na fila de espera por uma cirurgia oftalmológica, foram atendidos nesta quinta-feira (12) pelo Comboio da Saúde, um mutirão promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para dar mais celeridade aos procedimentos para a retirada de catarata e pterígio. O mutirão é uma iniciativa à parte do programa Opera Paraná, que prevê a realização de 60 mil cirurgias eletivas neste ano no Estado, e recebe um investimento extra de R$ 10,3 milhões.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhou a ação no município, o primeiro a receber a carreta que vai percorrer diferentes cidades paranaenses para adiantar as consultas e exames pré-operatórios de pacientes que aguardam os procedimentos, dando andamento às cirurgias. Na ocasião, ele também anunciou o repasse de R$ 900 mil ao Hospital Cristo Rei para a aquisição de um tomógrafo.

“O Comboio da Saúde é uma iniciativa itinerante para acelerar as cirurgias eletivas, principalmente de catarata, um problema que atinge especialmente a população mais idosa. Com a carreta percorrendo as cidades paranaenses, vamos dar uma velocidade muito maior a esses procedimentos”, disse o governador.

“A ação faz parte do escopo Opera Paraná, em que fazemos parcerias com hospitais filantrópicos e particulares que atendem pelo SUS, além dos públicos, para aumentar o número de cirurgias eletivas, que ficaram represadas por causa da pandemia. É o maior investimento do Estado nessa área”, salientou.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, explicou que a estratégia amplia a abrangência e dá mais velocidade ao que já estava previsto no Opera Paraná. “As cirurgias de catarata e pterígio são muito voltadas à terceira idade. Com a melhora da expectativa de vida, as pessoas vivem cada vez mais, mas sem ter a visão, elas perdem a dignidade. Este é um programa de inclusão, para trazer dignidade às pessoas, principalmente as mais velhas”, afirmou.

FILA DE ESPERA – Em Ibiporã, 272 pacientes aguardam uma cirurgia de oftalmologia – 244 para catarata e 28 para pterígio. Em todo o Estado, cerca de 20 mil estão na fila para fazer esses procedimentos – 12.916 de catarata e 7.153 de pterígio. O Comboio da Saúde deve absorver quase um terço dessa demanda, com a realização de 5.881 procedimentos.

Por isso, profissionais de saúde estão na cidade para consultas médicas em atenção especializada, mapeamento da retina, tonometria, biometria ultrassônica (monocular), fundoscopia, microscopia especular de córnea e paquimetria ultrassônica, necessários para procedimentos de catarata; e consulta médica e biomicroscopia de fundo de olho para procedimentos de pterígio.

Os atendimentos são feitos na carreta de maneira descentralizada, facilitando o deslocamento do paciente e encaminhando os usuários para os procedimentos nos hospitais contratados.

Uma das pessoas que aguardam a cirurgia é a dona de casa Luzinete Alves de Oliveira, de 77 anos. Ela recebeu o diagnóstico em dezembro do ano passado, e se fosse operar no particular poderia gastar até R$ 30 mil. A previsão era aguardar até dois anos pelo SUS, mas agora a espera não deve chegar a seis meses. “Estou muito contente e feliz, agradeço muito por conseguir essa cirurgia de catarata. Não demorou muito tempo e, graças a Deus, já chegou a minha vez”, disse.

LOCAIS – Oito unidades hospitalares paranaenses, localizadas em Campo Largo, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Irati, Londrina e Cascavel, se credenciaram em um edital da Sesa para adiantar as cirurgias de oftalmologia. Eles devem absorver a demanda de atendimento dos municípios de abrangência de suas respectivas regiões. Nas próximas semanas, a ação será replicada nos municípios de Jandaia do Sul, Cornélio Procópio, Ibaiti, Campo Largo, Arapoti e Telêmaco Borba.

OPERA PARANÁ – O Governo do Estado está destinando R$ 150 milhões para o Opera Paraná, com a previsão de fazer 60 mil cirurgias a mais no Estado neste ano, maior programa do governo na área.

O programa tem o objetivo de diminuir as filas de espera e parte da demanda reprimida por essas intervenções, que tiveram um acréscimo considerável durante a pandemia de Covid-19, com a paralisação de meses nos procedimentos não emergenciais.

Além disso, o Opera Paraná reforça a regionalização da Saúde, expandindo a oferta dos serviços e dando oportunidade de todos os hospitais, de pequeno a grande porte, a participarem da ação.

Entre as especialidades que serão atendidas estão ortopedia, cirurgia vascular, ginecológica, otorrinolaringologia, oftalmologia — exceto catarata e pterígio — e cirurgia geral.

TOMÓGRAFO – O tomógrafo que será adquirido pelo Hospital Cristo Rei com recursos do Governo do Estado vai garantir mais segurança nos procedimentos e diagnósticos realizados aos pacientes atendidos na unidade. Ele serve de referência para seis municípios – Ibiporã, Alvorada do Sul, Assaí, Jataizinho, Primeiro de Maio e Sertanópolis – que, juntos, têm cerca de 121,8 mil habitantes, de acordo a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Com uma estrutura física de 4,2 mil metros quadrados, o hospital possui 103 leitos de internação, 63 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atende na categoria de média complexidade, com atendimento secundário nas clínicas básicas de cardiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia e serviços diagnóstico de imagem (radiologia, ultrassonografia e futuramente, de tomografia), além de atendimentos de Urgência e Emergência.

A instituição integra o Comitê Gestor Regional de Urgência e Emergência, a Rede de Atenção Integral às Urgências do Paraná e a Rede Atendimento materno-infantil do Estado. É a porta de entrada na microrregião para prestar assistência de qualidade aos usuários do SUS nessas duas áreas.