Governo forma mais de 300 novos técnicos de enfermagem

Escola de saúde pública do Paraná, em Curitiba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP), deu início, nesta quinta-feira (24) a formação de 333 novos técnicos de enfermagem em todo o Paraná. As formaturas, que irão se prolongar pelos meses de novembro e dezembro, abrangendo as 22 Regionais de Saúde do Estado, acontecem em decorrência do Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde.

“Este é um momento de grande realização. Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, a Sesa tem desempenhado grandes investimentos para a formação e capacitação de novos profissionais, buscando ampliar os recursos humanos e, consequentemente, a qualidade de atendimento à saúde da população”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O Programa, que foi implementado ainda em setembro de 2018 e posto em prática pela Escola Pública de Saúde, previa, inicialmente, uma carga horária de cerca de dois anos. No entanto, por conta da Covid-19, a capacitação dos profissionais passou por adequações, o que estendeu a continuidade de suas atividades até 2022.

“Estes alunos, que em breve receberão a certificação de técnicos em enfermagem, mostraram não apenas competência, mas grande perseverança durante todo o processo educacional, que passou por alterações devido ao contexto da pandemia. Por isso, quero parabenizar a todos pela determinação. Não tenho dúvidas de que essa qualidade será refletida nos futuros atendimentos que realizarão como profissionais”, comentou.

Agora, serão 15 turmas, todas de municípios distintos, que irão realizar suas formaturas até o fim do ano. Para Circe Marques, formanda de Curitiba, o sentimento é de completude.

“Foi um grande desafio, sobretudo pelo contexto que vivemos. Acredito que justamente por isso a sensação seja tão gratificante, por tudo que passamos. Agradeço profundamente o apoio prestado pela Escola Pública de Saúde, além da Sesa, que sempre nos incentivaram e organizaram toda a grade do curso para garantir a melhor experiência possível”, destacou.

De acordo com Inês Gomes de Lima, formanda de Apucarana, a experiência com o curso permitiu não somente um desenvolvimento profissional, mas também humano para os alunos.“Tivemos experiências inenarráveis durante toda a formação. Desde o início, sempre me senti acolhida tanto pelos professores, quanto pela instituição e pela Sesa. Os materiais do curso, por exemplo, foram todos custeados pelo Estado, o que mostra a preocupação na formação dos profissionais de saúde. Poder experienciar, agora, o fruto de todo esse trabalho e crescimento pessoal é recompensador”, relatou.

ENSINO À DISTÂNCIA

Em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas, devido a pandemia da Covid-19. Para manter a continuidade das atividades, a ESPP adotou o modelo remoto de ensino, que se estendeu até agosto de 2021, quando foi retomado o ensino presencial. Ao todo, o curso possuiu uma carga de cerca de 1.800 horas.

CAPACITAÇÃO

Apenas em 2022, a ESPP formou e capacitou 31.200 novos profissionais no Paraná, via presencial ou à distância. Isso inclui programas de residência, cursos de pós-graduação, formação de nível técnico e cursos de aperfeiçoamento. Além disso, a instituição tem desempenhado, por meio da Sesa, investimentos para formação científica, como publicação de artigos e projetos de educação permanente.

“A Sesa tem fortalecido recursos para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores de saúde, além de incentivar a promoção do pensamento científico no Paraná. São projetos que evidenciam a preocupação do Governo do Estado para ações de curto, médio e longo prazo, garantindo maior planejamento e capacidade de atendimento em saúde para os paranaenses”, finalizou o secretário.





