Governo Federal anuncia R$ 107,2 bilhões em obras para o Paraná

O recurso é do programa Novo Programa de Aceleração do Crescimento

O Governo Federal anunciou, nesta sexta-feira (11), R$ 107,2 bilhões em obras no Paraná. O recurso é do programa Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No país, a iniciativa prevê R$ 60 bilhões em investimentos federais por ano.

Investimentos no Paraná por área:

No Novo PAC, o Governo Federal anunciou recursos para nove eixos, dando informações gerais sobre as áreas em que pretende aplicar recursos.

Em nenhum dos eixos, entretanto, o governo dá detalhes de como ou em quais cidades fará os investimentos.

Confira abaixo:

INCLUSÃO DIGITAL E CONECTIVIDADE - R$ 2,2 bilhões

Neste eixo, o programa promete para levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, diz que vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas.

SAÚDE - R$ 6,8 bilhões

Na saúde do Paraná, o Governo Federal diz que serão construídas novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado.

O Novo PAC também promete investimento no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados e também em telessaúde para aumentar a eficiência em todos os níveis de atendimento à população.

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - R$ 21,1 bilhões.

Na educação, o Governo Federal disse que investirá na construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de Institutos e Universidades Federais.

INFRAESTRUTURA SOCIAL INCLUSIVA - R$ 300 milhões.

Neste eixo, o governo diz que investirá o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência.

CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES - R$ 5 bilhões.

O governo afirma que vai construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis, além de modernizar a mobilidade urbana de forma sustentável, com esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, contenção de encostas e combate a enchentes.

ÁGUA PARA TODOS - R$ 4,5 bilhões.

Neste eixo, o governo diz que vai garantir água de qualidade para a população, investindo na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação.

TRANSPORTE EFICIENTE E SUSTENTÁVEL - R$ 47,6 bilhões.

No transporte, o Governo Federal afirma que aplicará recursos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias para reduzir os custos da produção nacional.

TRANSIÇÃO E SEGURANÇA ENERGÉTICA - R$ 15,2 bilhões.

Neste eixo, o governo quer aumentar a diversidade da matriz energética, a segurança e eficiência do setor.

INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DA DEFESA - R$ 4,5 bilhões.

O Governo Federal diz que vai, ainda, equipar o Paraná com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa nacional.

