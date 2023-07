Governo envia tropa especializada do Corpo de Bombeiros para Palotina

O governador Ratinho Junior se manifestou após a tragédia de Palotina, oeste do Paraná, onde a cooperativa agroindustrial C. Vale registrou uma explosão que causou a morte de pelo menos duas pessoas no final da tarde desta quarta-feira (26). Uma tropa especializada está sendo enviada ao local do acidente pelo Governo do Estado.

Nas redes sociais, Ratinho informou que as equipes continuarão "atuando para garantir pronto atendimento" e um "avião com profissionais será enviado hoje à região".

O Corpo de Bombeiros do PR está mobilizado para atender com rapidez as vítimas de uma explosão registrada no final desta tarde em Palotina. A orientação é que nossas equipes continuem atuando para garantir pronto atendimento. Um avião com profissionais será enviado hoje à região. July 27, 2023

Ainda na noite desta quarta-feira (26), o Corpo de Bombeiros vai mandar, em dois voos com aeronaves da Casa Militar do Paraná, 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação. Dois cães também seguirão nesses voos. Além dessas equipes, 35 bombeiros militares de diversas cidades da região Oeste vão continuar o atendimento.

O número de vítimas ainda não é oficial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a última atualização desta reportagem, duas pessoas morreram e pelo menos nove estão desaparecidas em meio aos escombros.

Segundo a cooperativa, o incêndio foi registrado na área de recebimento e armazenamento de grãos. Os bombeiros foram chamados por volta das 17h.

