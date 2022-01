Da Redação

Governo entrega 150 televisores para unidades socieducativas

Foram entregues nesta semana pelo Departamento de Socioeducação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, 150 smart TVs para as videoaulas, que fazem parte do programa pedagógico das Unidades de Socioeducação e Casas de Semiliberdade de todo Paraná. Essa é mais uma ação do Governo do Estado para melhorar o atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

“Nos últimos anos conseguimos promover um avanço extraordinário no sistema de socioeducação do Paraná. Os adolescentes que estiverem em conflito com a lei, e por isto cumprem medidas socioeducativas, estão tendo a oportunidade de construírem uma nova vida através da educação, do esporte, da arte e de qualificação profissional”, explica o secretário Ney Leprevost.

As 150 smart TVs compradas pelo Governo do Paraná foram entregues para as 28 unidades de socioeducação do Estado e servirão como uma ferramenta educacional, parte do programa de aumentar a carga horária de estudos para os adolescentes e, assim, facilitar a participação on-line em cursos profissionalizantes.

“Em 2022 vamos colher muitos bons frutos, graças às ações do Estado. Conseguimos R$ 100 milhões para projetos da socioeducação, através de recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esses projetos vão qualificar pedagogicamente nossos jovens. Essas TVs serão uma ferramenta importante nesse processo educacional”, destaca o chefe do Departamento de Atendimento Socioeducativo, David Antônio Pancotti.

“Dos nossos adolescentes, 700 receberam cursos nos últimos anos e terão um emprego formal”, completou Pancotti.

QUALIFICAÇÃO

Durante o período de férias escolares, entre janeiro e fevereiro, os adolescentes que cumprem medidas nas Unidades Socioeducativas (internação, internação provisória e semiliberdade) no Estado do Paraná poderão participar de cursos gratuitos de qualificação profissional. As atividades são resultado da parceria formalizada Estado com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). São oferecidos 14 cursos de diversas áreas, como marketing, empreendedorismo, matemática básica e desafios do mundo do trabalho.

Agência Estadual do Estado.