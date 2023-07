Governo entrega 15 veículos para ajudar atendimento de saúde no Paraná

Alinhado à estratégia de fortalecer o atendimento em saúde em todas as regiões do Paraná, próximo da casa do cidadão, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), entregou nesta quinta-feira (13),15 veículos ao município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. São três ambulâncias de suporte básico, três vans, oito carros para Atenção Primária e um micro-ônibus.

O investimento soma R$ 2,5 milhões, com R$ 1,7 milhões em recursos da Sesa e o restante em contrapartida municipal. A entrega se deu na 28ª edição Fetexas, evento tradicional de Jacarezinho.

O vice-governador Darci Piana participou da solenidade e reforçou o compromisso do Estado com a regionalização da saúde. "Temos realizado um trabalho descentralizado da saúde no Paraná, com um olhar sensível a todos os cantos do Estado. Este é mais um recurso que fortalece o caráter municipalista do Governo, auxiliando o atendimento médico no município, garantindo uma assistência de qualidade e promovendo o bem-estar da população", afirmou.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou a importância dos investimentos. "Esses veículos representam um avanço significativo no fortalecimento do sistema de saúde de Jacarezinho e do Norte Pioneiro. Não são apenas carros, mas a possibilidade de salvar vidas. Seguimos as orientações do governador Ratinho Junior e estamos comprometidos em proporcionar um atendimento de qualidade e garantir o acesso aos serviços essenciais para todos os cidadãos", ressaltou.

