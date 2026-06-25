Governo do PR nomeia 917 professores aprovados em concurso para a rede estadual

O Governo do Paraná publicou nesta quinta-feira (25) o Decreto nº 14.142, que nomeia 917 professores para o Quadro Próprio do Magistério (QPM). Os novos docentes foram aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 011/2023 e passam a integrar a rede estadual de ensino.

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Os aprovados tomarão posse entre os dias 8 e 10 de julho, conforme cronograma organizado pelos Núcleos Regionais de Educação (NREs). Em seguida, entre 14 e 22 de julho, participarão da distribuição de aulas e, no dia 23 de julho, iniciarão oficialmente as atividades nas escolas estaduais.

"A chegada desses novos professores representa mais um passo no fortalecimento da educação pública do Paraná. Estamos ampliando nosso quadro efetivo com profissionais concursados, garantindo mais estabilidade para as escolas e melhores condições para que nossos estudantes tenham um ensino de excelência. Valorizar quem ensina é investir diretamente no futuro dos nossos jovens", afirma o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

As vagas contemplam diferentes componentes curriculares e estão distribuídas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação, conforme a necessidade da rede estadual. Para tomar posse, os candidatos deverão apresentar a documentação prevista no edital, além dos documentos exigidos para o ingresso no serviço público estadual. Também será necessário apresentar o comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, instituição responsável pelo pagamento dos servidores estaduais.

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“Essas nomeações qualificam cada vez mais o serviço público do Estado, para que o Paraná continue sendo referência em gestão. Trazer esses novos profissionais garante que a população tenha acesso a uma educação da maior qualidade”, diz a secretária da Administração e da Previdência em exercício, Maria Carmen Carneiro de Melo Albanske.

As orientações sobre datas, horários e locais para a posse serão divulgadas pelos respectivos Núcleos Regionais de Educação. Os candidatos devem acompanhar as informações junto ao NRE ao qual foram vinculados.

Conforme estabelece o decreto, os candidatos nomeados deverão participar, obrigatoriamente, do concurso de remoção, etapa que definirá o município e/ou o estabelecimento de ensino onde terão lotação definitiva.

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