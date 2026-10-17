Governo do PR lamenta a morte de reitor da PUCPR após acidente em viagem a trabalho

Vítima de um acidente durante viagem a trabalho no Arizona, o religioso estava à frente da universidade desde 2022

O Governo do Paraná manifesta profundo pesar pelo falecimento do Irmão Rogério Renato Mateucci, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), ocorrido no fim da tarde de sexta-feira (16). Ele tinha 55 anos e morreu em decorrência de um acidente na cidade de Scottsdale, na região metropolitana de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, onde estava em viagem a trabalho.

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O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a perda do reitor. “Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, afirmou.

Mateucci era reitor da PUCPR desde 2022 e havia sido reconduzido ao cargo para um novo mandato de quatro anos, até 2029. Integrante da Congregação dos Irmãos Maristas, teve atuação dedicada à educação superior e à formação de estudantes, mantendo diálogo institucional com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), no âmbito das políticas de ensino superior paranaenses.

Sua trajetória à frente da universidade foi marcada pelo compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como com o desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná.

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Neste momento de dor, o Governo do Paraná solidariza-se com a família, a comunidade acadêmica da PUCPR e todos os que conviveram e trabalharam com o reitor.