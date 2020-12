Governo do Paraná reativou 573 leitos exclusivos para atendimento à Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), reativou 573 leitos de atendimento exclusivo à Covid-19 nas últimas duas semanas. As reativações iniciaram em 20 de novembro e desde então, 159 leitos de UTI e 414 de enfermaria foram disponibilizados.

“Devido ao aumento no número de casos, houve a necessidade de reativação dos leitos em Curitiba e na Metropolitana. Mas reafirmo, os leitos são finitos e os recursos humanos também. As equipes médicas e de profissionais que atendem nas UTIs estão nos seus limites. É preciso uma mudança de comportamento, que as pessoas evitem a circulação e as aglomerações”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, também é preciso ampliação no interior do Estado e para isso, outros 60 leitos devem ser habilitados nos próximos dias. “Temos uma programação para reativar outros leitos até a próxima terça-feira. Além disso, mantemos constante contato com os serviços de saúde para viabilizar novos leitos também em outras regiões”, acrescentou.

DADOS – Segundo a Regulação de Leitos Estadual, o Paraná tem 2.612 leitos exclusivos Covid-19. Destes, 1.052 são UTI’s e 1.504 enfermarias para adultos e 22 UTI’s e 34 enfermarias, ambas pediátricas.

Nestes quase nove meses de pandemia, o Paraná já pagou R$ 95,7 milhões para os hospitais que fazem parte do plano de atendimento a pacientes suspeitos e/ou confirmados com a doença, entre privados e filantrópicos.

Além disso, o Estado deve pagar até o fim deste mês, pelo menos mais R$148 milhões estimados nesta nova ampliação de leitos e na crescente taxa de ocupação das unidades.

“Atualmente estamos chegando bem próximo ao número máximo de leitos que tivemos no auge da doença no Estado, por volta de agosto. Estamos fazendo o máximo possível para que esta ampliação dê condições para a população ser atendida”, afirmou o diretor de Gestão em Saúde da Sesa, Vinícius Filipak.

PREVENÇÃO – O Governo do Estado não tem medido esforços para ampliar o atendimento à população paranaense. Mesmo assim, é necessário reforçar os cuidados básicos como uso de máscaras, distanciamento social, isolamento domiciliar e uso de álcool em gel.

“A ampliação de leitos viabiliza o acesso de pacientes ao atendimento, mas não impede as complicações que este paciente possa ter em virtude da doença. Infelizmente cerca de 20% das pessoas que precisam de internamento pela Covid-19, não sobrevivem ao tratamento”, ressaltou o diretor.

Enquanto não houver uma vacina comprovada que previna a doença, é preciso conscientização individual da população. “É preciso entender que não basta ter leitos, é necessário evitar a contaminação. Mesmo que haja leitos disponíveis para todos os pacientes, ainda assim alguns deles não irão sobreviver a este vírus”, acrescentou.

LEITOS – Até agora, 16 municípios tiveram leitos reativados:

Curitiba – 61 UTI’s / 106 enfermarias

Campo Largo – 32 UTI’s / 122 enfermarias

Maringá – 10 UTI’s / 30 enfermarias

Paranavaí – 5 UTI’s / 5 enfermarias

Goioerê – 15 enfermarias

Umuarama – 6 UTI’s / 10 enfermarias

Apucarana – 4 UTI’s / 10 enfermarias

Foz do Iguaçu – 10 UTI’s

Ponta Grossa – 19 enfermarias

Sarandi – 15 UTI’s / 29 enfermarias

Colorado – 20 enfermarias

Londrina – 10 UTI’s / 26 enfermarias

Guarapuava – 5 UTI’s

Cianorte – 7 enfermarias

Jacarezinho – 1 UTI / 5 enfermarias

Telêmaco Borba – 10 enfermarias.

A previsão é de que até a próxima terça-feira (8), dois municípios habilitem novos leitos. São estes:

Arapongas – 20 UTI’s / 20 enfermaria



Umuarama – 20 enfermarias.