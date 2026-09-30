Governo do Paraná leiloa 92 lotes oficiais de veículos; veja como participar

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O período para lances fica aberto entre 5 e 14 de outubro, conforme os horários previstos para cada lote; saiba mais

Os interessados poderão conferir presencialmente, na próxima semana, todos os 92 itens disponibilizados no leilão de veículos oficiais do Estado. Em Curitiba, o período de visitação dos lotes 1 a 75 vai de segunda a quarta-feira (05 a 07/10), enquanto em Maringá, no Noroeste, a visitação dos lotes 76 a 92 acontece na quinta (08/10).

-LEIA MAIS: Saiba quem tem direito a desconto de 25% na fatura da Sanepar a partir de outubro



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para participar do leilão, regido pelo Edital nº 15/2026, é necessário fazer inscrição prévia por meio do site Leilões Paraná, neste link. O período para lances fica aberto entre 5 e 14 de outubro, conforme os horários previstos para cada lote, disponíveis no anexo I do Edital.

Todos os veículos são classificados como recuperáveis, com lances iniciais a partir de R$ 1.636,50 (lote 79). Entre os veículos disponíveis estão modelos como Toyota Hilux, Chevrolet Equinox, Volkswagen Saveiro e Volkswagen Amarok.

Por ser conduzido por um servidor público, este leilão não terá a cobrança da comissão de 5% destinada ao leiloeiro. O pagamento deve ser efetuado em até dois dias úteis após o encerramento do leilão eletrônico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira locais, datas e horários de visitação dos lotes:

Lotes 01 a 10

Local: Curitiba (Pátio do Deto – Rua Deputado Mário de Barros, nº 1556, Centro Cívico)

Data: 05/10 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 11 a 75

Local: Curitiba (Pátio do DER – Rua José Veríssimo, nº 467, Bairro Alto)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 06 e 07/10, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Lotes 76 a 92

Local: Maringá (Pátio da UEM – Avenida Colombo, nº 5790, Zona 7)

Data: 08/10, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.