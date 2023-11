Governo do Paraná lança campanha para incetivar denúncias de racismo

O Governo do Estado lançou uma campanha publicitária para conscientizar as pessoas de forma elucidativa, prática e objetiva, promovendo uma sensibilização pública para que reconheçam e denuciem atos racistas. Na segunda-feira (20) é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo Brasil.

Com o mote “Paraná Unido contra o Racismo”, os materiais produzidos em parceria entre a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e a Secretaria de Estado da Comunicação reforçam a importância de as pessoas denunciarem sempre que sofrerem ou presenciarem qualquer ato racista.

As peças da campanha mostram o que racismo é crime, com pena de prisão, de acordo com a legislação brasileira. A veiculação será por meio de banners, cartazes, materiais para redes sociais e um filme.

“É uma iniciativa que marca um passo significativo no combate ao racismo, com o objetivo de educar e capacitar a população a identificar e denunciar racismo como um crime grave”, disse a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. “Nosso objetivo é disseminar conhecimento e apontar estereótipos e preconceitos através de materiais informativos, além de fornecer canais de denúncia claros e acessíveis”, acrescentou.

A secretária assinala que campanhas como esta são fundamentais para gerar mudanças culturais duradouras e criar um Paraná unido contra o racismo.

Para a diretora de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais da Semipi, Clemilda Santiago Neto, a campanha não se limita ao mês de novembro, e transcende a atuação da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

“A equidade é o caminho para a igualdade racial, de gênero e gerações, para a promoção de uma cidadania real e efetiva, para todos e todas, objetivando a reconstrução, a transformação do nosso Estado, estabelecendo uma sociedade antirracista”, ressalta.

Confira o filme da campanha:

Campanha estadual contra o racismo realizada pelo Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Semipi, no ano de 2023. Sec. Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa - PR

