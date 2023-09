Governo do Paraná inicia pagamento do piso nacional da enfermagem

Para executar o pagamento, o Estado recebeu um repasse de R$ 49,5 milhões do Ministério da Saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, deu início ao pagamento do piso nacional da enfermagem, após a publicação, na segunda-feira (25), da Resolução Sesa Nº1332/2023 , que estabelece as diretrizes para essa destinação dos recursos.

Para executar o pagamento, o Estado recebeu um repasse de R$ 49.580.763 do Ministério da Saúde (Portaria Nº 1.135/2023). Ao todo, 13.722 trabalhadores serão beneficiados entre auxiliares, técnicos, enfermeiros e parteiras.

Para serem alcançados por essa medida, os profissionais devem atuar em unidades de saúde públicas, contratualizadas ou filantrópicas, que atendam no mínimo 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e que sejam administradas pelo governo estadual.

“Este é um passo significativo em direção ao reconhecimento e valorização dos profissionais de enfermagem que desempenham um papel crucial na promoção da saúde pública”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. "O Governo do Paraná reafirma seu compromisso com a qualidade da assistência à saúde e o bem-estar da população, enquanto honra o direito dos profissionais de enfermagem ao piso nacional adequado”.

O cálculo para determinar o valor da assistência financeira complementar será de competência da União. A Secretaria da Saúde, por sua vez, será responsável por fazer a transferência dos valores e estabelecer os prazos dos repasses a cada profissional beneficiado, desde que os recursos tenham sido efetivamente depositados no Fundo Estadual de Saúde.

