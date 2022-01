Da Redação

Governo do Paraná entregará 250 km de rodovias em 2022

O Governo do Paraná prevê entregar 250 quilômetros de obras rodoviárias em 2022, com a conclusão de 26 projetos em diversas regiões. Ao todo, os investimentos somam R$ 1,1 bilhão e vêm de diversas fontes, incluindo valores do Tesouro do Estado, do programa Avança Paraná, que conta com recursos financiados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, e do financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além da parceria com a Itaipu Binacional e o governo federal.



O pacote de obras executado pelo Departamento de Rodagens do Paraná (DER/PR) e que será finalizado neste ano inclui 45 quilômetros de rodovias estaduais, a implantação de 54 quilômetro de terceiras faixas, contornos rodoviários, revitalização e readequação de trechos perigosos nas estradas, além da construção de viadutos, pontes e trincheiras. Centenas de outras obras de conservação, manutenção, duplicação e pavimentação em todo o Estado seguem em andamento e não entraram nesse levantamento porque são rotineiras ou serão entregues a partir de 2023.

“Graças a um planejamento que fizemos na alocação de recursos e na elaboração de projetos, o Paraná inteiro está em obras”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Assumimos o compromisso de resolver gargalos logísticos que perduravam há muito tempo. Com a conclusão dessas obras, melhoramos a trafegabilidade e escoamento da rica produção paranaense e trazemos mais segurança aos motoristas”.

Para o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o Estado conta hoje com um dos maiores projetos de infraestrutura do País. “Temos um volume expressivo de obras, que inclui a recuperação de rodovias importantes, temos projetos históricos que eram aguardados há décadas e que atendem todas as regiões”, diz. “Estamos com o cronograma em dia e, em alguns casos, antecipando a entrega para que a população possa usufruir o quanto antes”.

Confira abaixo algumas obras de regiões que serão finalizadas em 2022:

VALE DO IVAÍ



Obra de correção e alteamento de pontos críticos distribuídos entre os quilômetros 7 e 28 na PR-650, no trecho entre São João do Ivaí e Godoy Moreira, que tem sofrido com alagamentos. A obra abrange 3,4 quilômetros de extensão e, entre outras melhorias, os trabalhos devem incluir terraplenagem, drenagem superficial e alteamento (elevação de pontos da rodovia). O total investido foi de R$ 15,5 milhões, com recursos do BID.

NORTE

No Norte, o destaque é para o Viaduto Bratislava, no km 163 da BR-369, na interseção da Avenida Brasil com a estrada Bratislava, em Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. O trecho integra o Contorno Sul do município e, de um lado, dá acesso à região central da cidade e também ao terminal rodoviário. Já no outro ponto da interseção em desnível está localizada a Estrada Rural Bratislava. Ela é a principal ligação com o Jardim Bratislava, região com mais de 5 mil habitantes. O investimento foi de R$ 13,5 milhões, com recursos do Avança Paraná.

Além dessas, o Paraná passará por obras, ainda no ano de 2022, na região Sudoeste, Oeste, Noroeste, Campos Gerais, Centro, Norte Pioneiro e Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



