Governo do Paraná destina R$ 244 milhões para construção de 32 condomínios voltados a idosos

Com nove unidades já entregues e outras em obras ou projeto, programa atinge 32 municípios paranaenses

O Paraná se prepara para uma realidade que já bate à porta: o rápido envelhecimento da população. Para responder a esse novo cenário demográfico, o Governo do Estado estruturou uma política pública inédita de moradia voltada à terceira idade.

Coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), o programa Viver Mais Paraná já conta com 32 condomínios entregues, em obras e em diferentes fases de implantação, com investimentos de aproximadamente R$ 244 milhões.

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Os condomínios são construídos com recursos estaduais, em terrenos cedidos pelos municípios ou adquiridos pela Cohapar. Os moradores pagam apenas um aluguel social equivalente a 15% de um salário-mínimo (R$ 243,15) e podem permanecer na unidade por tempo indeterminado.

Quando o imóvel é desocupado, ele retorna ao programa para beneficiar outro idoso inscrito, garantindo o caráter permanente da política pública. Podem participar pessoas sozinhas ou casais com 60 anos ou mais, renda familiar de até seis salários-mínimos e que não possuam imóvel próprio, após análise socioeconômica.

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“Os estudos mostram que, até 2030, a população idosa será maior do que a infantil no Paraná. Por isso nos antecipamos a essa realidade ainda em 2019, criando uma política pública permanente para garantir que as pessoas envelheçam com dignidade, segurança e qualidade de vida”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Não estamos apenas entregando casas. Estamos criando ambientes nos quais os idosos têm segurança, independência e a oportunidade de construir novos vínculos, vivendo essa etapa da vida com mais tranquilidade, autonomia e qualidade”, complementa Ratinho Junior.

Foto: AEN Foto: AEN

Casas

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O Viver Mais Paraná começou a sair do papel em 2019 e, desde então, vem sendo ampliado de forma contínua. Atualmente, nove condomínios já foram entregues em Jaguariaíva, Prudentópolis, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Arapongas, Campo Mourão, Ponta Grossa, Guarapuava e Cascavel — este último inaugurado em maio deste ano.

Paralelamente, novos empreendimentos seguem em construção (São Miguel do Iguaçu, Loanda, Telêmaco Borba, Francisco Beltrão, Irati, Goioerê, Santo Antônio do Sudoeste, Guaíra, Toledo, Astorga e Ivaiporã), contratação, licitação e elaboração de projetos (Palotina, Paranavaí, Lapa, Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu, São José dos Pinhais e Umuarama), consolidando uma rede que alcançará 32 municípios paranaenses.

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Cada condomínio conta com 40 casas térreas projetadas especialmente para atender às necessidades da população idosa, com acessibilidade em todos os ambientes e infraestrutura pensada para estimular a convivência entre os moradores. Os empreendimentos dispõem de centro de convivência, biblioteca, academia ao ar livre, horta comunitária, quiosques, salão de festas e espaços destinados ao lazer.

Além da estrutura física, os moradores recebem acompanhamento periódico nas áreas de saúde e assistência social e participam de atividades de incentivo à prática de exercícios físicos, ações culturais e iniciativas voltadas ao fortalecimento dos vínculos comunitários. Nos condomínios mais recentes, o projeto passou a incorporar também piscina aquecida para hidroginástica, salas de informática, sistemas de geração de energia solar e reaproveitamento da água da chuva, tornando os empreendimentos ainda mais modernos e sustentáveis.