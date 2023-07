Governo do Paraná confirma morte dos três ocupantes de avião

Três ocupantes do avião morreram no acidente

O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou na tarde desta sexta-feira (7) a morte dos servidores Felipe Furquim e Heitor Genowei Junior, e do piloto Jonas Borges Julião, no acidente aéreo que aconteceu na última segunda-feira (03) no Litoral do Paraná. Os três estavam na aeronave que foi encontrada na Serra do Mar nesta sexta-feira (7), após dias intensos de buscas. Em nota, ele lamentou a morte dos três ocupantes da aeronave.

“Depois de cinco dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que três corpos foram encontrados nesta tarde na Serra do Mar. Nesse trágico acidente aeronáutico perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão. Deixo toda a minha solidariedade às famílias nesse momento de intensa dor”, disse.

A aeronave foi localizada na área próxima ao Pico Canavieiras, na região da Serra do Mar, no litoral do Estado. Nesta sexta-feira (7), as buscas pela aeronave e seus três tripulantes completavam cinco dias.

De acordo com as primeiras informações da Secretaria da Segurança Pública (Sesp-PR), dois corpos foram encontrados. Segundo o governador, no entanto, o terceiro corpo também foi localizado.



O avião partiu de Umuarama, no noroeste do estado, na última segunda-feira (3), com destino a Paranaguá, no litoral. Um piloto e dois passageiros estavam a bordo da aeronave, são eles:

Heitor Guilherme Genowei Junior , de 42 anos, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo;

, de 42 anos, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; Felipe Furquim , de 35 anos, diretor da Casa Civil na região noroeste; e

, de 35 anos, diretor da Casa Civil na região noroeste; e Jonas Borges Julião, de 37 anos, o piloto.

As buscas pelo avião monomotor mobilizou autoridades estaduais e federais. A operação contou com cinco aeronaves da FAB e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Na segunda-feira (3), mais de 50 pessoas trabalhavam nas buscas, com auxílio de drones militares e infravermelho para detectar calor humano.

