Governo do Paraná anuncia capacitações para 2024; confira quais

As secretarias estaduais do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Justiça e Cidadania (Seju) e Segurança Pública (Sesp) assinaram nesta segunda-feira (18) um protocolo de intenções para formatar dois cursos de formação para profissionais estaduais e municipais das áreas da assistência social e medidas socioeducativas. Eles serão ministrados pelas universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), Unioeste, Unicentro e Unespar, além da Universidade Virtual do Paraná (UVPR).

Serão investidos mais de R$ 6 milhões, oriundos do Programa Paraná Seguro, que tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e Conselho Estadual da Assistência Social. São 4.100 vagas, totalizando 480 horas/aula nos dois cursos. As aulas serão online e presenciais.

O curso destinado para as medidas socioeducativas atenderá 913 profissionais que atuam com crianças e adolescentes internados na modalidade semiaberto. São 424 vagas para socioeducação, 450 vagas para técnicos municipais, 10 vagas para servidores da socioeducação, assistência social e conselhos (CEAS/CEDCA) e 23 vagas para servidores dos Núcleos Regionais.

Já para o CapacitaSuas serão 3.187 vagas, todas para técnicos municipais e estaduais. O principal objetivo é levar formação continuada aos gestores que atuam na ponta do atendimento da assistência social.

“Temos profissionais gabaritados nas universidades, com vontade de ajudar os municípios, nossos técnicos e todos aqueles que buscam sempre a melhoria do serviço público. Tenho certeza que todos os gestores municipais se empenharão muito no sucesso desses programas”, destacou o secretário da Sedef, Rogério Carboni.

O coordenador de Gestão do Sistema Socioeducativo da Secretaria da Justiça e Cidadania, Alex Sandro da Silva, disse que a capacitação atenderá a uma demanda de crianças e adolescentes internados e em semi-liberdade. “Esses adolescentes precisam ser acompanhados e o governo estadual tem empenhado todos os esforços para fazer um bom trabalho”, afirmou.

A presidente do Conselho Estadual da Assistência Social, Renata Mareziuzek, disse que o fortalecimento da rede socioassistencial no CapacitaSuas levará mais dignidade aos paranaenses. “Estamos conseguindo atender a uma solicitação antiga dos nossos gestores e acredito que desta forma estamos deixando um legado no fortalecimento da política da assistência social”, disse. O colegiado apoiou a iniciativa com R$ 4,2 milhões.

Para o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, a parceria com as universidades estaduais é primordial para a boa execução do projeto. Os cursos estão sendo finalizados nas universidades e as inscrições serão abertas em 2024.

“Essa união entre as secretarias destravou um processo para que pudéssemos contar com a expertise, a vivência e o conhecimento de todo o corpo técnico das universidades”, afirmou. “Temos experiência nos processos de formação e qualificação e tenho certeza que o programa resultará em efetividade de ações, realizações e principalmente de ganho de qualidade no serviço público”.

