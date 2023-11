Governo do Estado repassa R$ 937 milhões aos municípios em outubro

Do valor total, mais de R$ 850,3 milhões são provenientes do ICMS

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, repassou aos municípios paranaenses em outubro R$ 937,9 milhões, um aumento de 30,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, que foi de R$ 718,6 milhões. As transferências, que têm previsão constitucional, são revertidas pelas prefeituras em serviços públicos prestados à população nas áreas da saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura.

Do valor total, mais de R$ 850,3 milhões são provenientes do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que representa 25% da arrecadação geral do Estado, incluindo-se as transferências da União. O Estado destina 20% do tributo para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Após essa cota ser subtraída, são feitos os cálculos de repasses às cidades.

Além do ICMS, a transferência referente ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no último mês de outubro somou R$ 77,8 milhões; o Fundo de Exportação contribuiu com R$ 9,6 milhões e os royalties do petróleo em R$ 218,2 mil.

De janeiro a outubro, já foram repassados aproximadamente R$ 10,3 bilhões em transferências constitucionais às cidades paranaenses.

LEGISLAÇÃO – As transferências de recursos aos municípios são feitas de acordo com o Índice de Participação dos Municípios (IPM), e seguem as regras constitucionais. Os índices são calculados anualmente e levam em consideração uma série de critérios estabelecidos pelas leis estaduais. Cada ajuste no índice é então aplicado no ano subsequente.

Confira as cidades que mais receberam repasses constitucionais em outubro de 2023:

Curitiba (R$ 89,9 milhões)

Araucária (R$ 61,4 milhões)

São José dos Pinhais (R$ 36,4 milhões)

Maringá (R$ 24,4 milhões)

Londrina (R$ 24,3 milhões)

Ponta Grossa (R$ 22,3 milhões)

Cascavel (R$ 20,9 milhões)

Foz do Iguaçu (R$ 18,1 milhões)

Toledo (R$ 16,3 milhões)

Guarapuava (R$ 13,5 milhões)

Paranaguá (R$ 12 milhões)

Castro (R$ 10,4 milhões)

Pinhais (R$ 8,5 milhões)

Ortigueira (R$ 8,4 milhões)

Telêmaco Borba (R$ 8 milhões)

Arapongas (R$ 7,5 milhões)

Apucarana (R$ 5,7 milhões)

Os valores destinados a cada um dos municípios do Estado podem ser acessados pelo Portal da Transparência.

