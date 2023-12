Governo do Estado prorroga contrato de 31.995 professores temporários

Governo do Paraná publica edital do concurso público para professores

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) vai prorrogar, por mais um ano, o contrato de 31.995 professores temporários da rede pública estadual de ensino. A medida autorizada pelo governador Ratinho Junior (PSD) é concedida a todos os professores contratados via Processo Seletivo Simplificado, o chamado PSS.

“O objetivo é dar mais tranquilidade aos docentes já no início do ano de 2024”, disse o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

O secretário explica que com a publicação desses editais os contratos do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que encerrariam dia 31 de dezembro de 2023 passam a valer até 31 de dezembro de 2024.

“Também serão prorrogados mais de 300 contratos de cargos como assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais”, destacou.

NOMEAÇÃO - Além de anunciar a prorrogação dos contratos, essa semana o governador Carlos Massa Ratinho Junior também oficializou a nomeação de 1.180 novos professores que atuarão na rede estadual de ensino a partir de 2024.

Com a publicação do Decreto 4.493/2023, os servidores aprovados no Concurso Público realizado neste ano vão trabalhar a partir de 2024 nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

O próximo passo é aguardar a convocação para apresentação de documentos exigidos para a posse. O processo pode ser acompanhado no portal oficial do concurso.

