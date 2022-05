Governo do Estado lança campanha Aquece Paraná nesta terça

Da Redação

O Governo do Estado inicia a terceira edição da campanha Aquece Paraná 2022, para trazer mais conforto e dignidade à população em situação de vulnerabilidade social nestes dias gelados, nesta terça-feira (17). É a data de início das arrecadações de cobertores e roupas.

A doação de cobertores é o foco da campanha, mas também serão aceitas roupas de inverno novas ou em bom estado de uso. Os itens podem ser levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros e escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho espalhados pelo Paraná ou por meio do aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições.

Os municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do chamado “Corredor do Frio”, que engloba o Sudoeste, o Centro-Sul, a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, terão prioridade no recebimento das doações.

“Se cada um de nós ajudar com pouco, certamente faremos a diferença”, convida a superintendente de Ação Solidária do Paraná, Cristina Ricordi. “Mais um inverno rigoroso está chegando e neste momento o papel da ação solidária é trazer mais carinho e conforto para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Esta ajuda é imprescindível para permitir que diversos paranaenses mantenham sua dignidade”.

“Essa campanha é um dos grandes sucessos do Governo do Estado. Só no ano passado foram mais de 50 mil peças de roupas e cobertores arrecadados e encaminhados para quem mais precisa, para ajudar a suportar esse frio intenso do nosso estado”, destaca o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Rogério Carboni.

Para conferir mais informações e os endereços dos pontos de coleta em cada município, é só acessar o site da campanha www.aqueceparana.pr.gov.br. A arrecadação vai até 28 de junho.

A realização é do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária. A Secretaria de Comunicação Social e da Cultura e a Defesa Civil ajudam a organizar a campanha.