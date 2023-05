Governo do Estado entrega base do Samu em Laranjeiras do Sul

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), inaugurou nesta segunda-feira (29) uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do Paraná. A partir de agora, a unidade atenderá a população da região em ocorrências de trauma e clínicas de urgências, como infarto e derrame cerebral. Os serviços alcançam seis municípios: Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Marquinhos, Porto Barreiro e Virmond.

A equipe de profissionais do Samu já atuava na Regional de Guarapuava, onde está Laranjeiras do Sul, com transporte intermunicipal e hospitalar. Agora, com as novas instalações nesta cidade e a aquisição de ambulâncias, 40 profissionais que se revezam nos atendimentos ganham mais autonomia e tempo-resposta. O investimento do Estado ultrapassa os R$ 850 mil na compra dos veículos, além do custeio operacional de R$ 1 milhão ao ano.

Os profissionais atuarão com dois tipos de ambulâncias ,“Alfa” e “Bravo”. A primeira é uma Unidade de Suporte Avançado (USA), com um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. A outra é uma Unidade de Suporte Básica (USB) e contempla um técnico em enfermagem e um condutor socorrista. “A regionalização dos atendimentos em saúde é uma das principais marcas deste governo. A estratégia é prestar serviço mais próximos da população. Os municípios desta região já podem contar com mais esse apoio”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“Estamos felizes com essa parceria com o Governo do Estado, trazendo um serviço multiprofissional e com equipamentos de altíssima geração. Essa microrregião ganhará muito com este novo serviço”, afirmou o prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva.

BASES

Com quase 19 anos de funcionamento no Paraná, o Samu tem agora 12 bases descentralizas na 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, que abrange um total de 20 municípios. Essas 12 bases fizeram 5.400 atendimentos de janeiro até maio de 2022. Neste ano, no mesmo período, já foram 8.200 intervenções.

Em todo o Estado, são 175 bases do serviço. Desde 2022, o Paraná tem cobertura 100% do Samu, abrangendo todos os 399 municípios do Estado, o que permite descentralizar ainda mais os atendimentos para alcançar cada vez mais a população.

“O Paraná está caminhando para o Samu e-mobile, com conexões 5G e tabletes com transmissão de dados de voz e imagem. Cada vez mais avançamos não só em tecnologia, mas em expansão territorial. Esses avanços nos honram, trazendo alegria e sensação de missão cumprida”, comemorou a gerente de Atenção às Urgências da Sesa, Giovana Fratin. “Os moradores da região estavam à espera dessa nova ação, que prioriza e trabalha na regionalização dos atendimentos pelo Samu e da saúde como um todo”.

Érika Yassue é coordenadora de enfermagem do Samu Regional e também destacou a importância deste novo projeto. “Podemos qualificar melhor o atendimento à população, com suporte básico e avançado para moradores da região. Anteriormente era um serviço municipal, agora ampliamos, com profissionais treinados para atendimentos. Estamos prontíssimos”, pontou.

EXPANSÃO

De acordo com os registros da Sesa, o Samu tem expandido sua média anual de operações. Em 2019, foram atendidas pelo serviço 520.502 pessoas, somando cerca de 1.637 pacientes por dia e 49.097 por mês. Esse número de atendimentos dobrou no ano seguinte, que contou com 1.055.448 pacientes no ano, sendo 2.932 a média diária e 87.954 ao mês.

Em 2021, o Samu seguiu aumentando suas atividades, desta vez com 1.118.961 atendimentos, sendo 3.128 a média/dia e 93.832 a média mensal. Já no ano passado, chegou a 1,2 milhão de atendimentos, uma média mensal de mais de 108 mil ocorrências ao mês.

PRESENÇAS

Participaram do evento o vice-prefeito de Laranjeiras do Sul, Valdemir Scarpari; o secretário municipal da Saúde, Valdecir Valick; o presidente da Câmara de Vereadores do município, Carlos Alberto Magrão Machado; a diretora da 5ª Regional de Saúde, Rosângela Padilha Viant; o assessor de gabinete, Jucenir Leandro; a representante do Conselho Intermunicipal da Saúde (Cis), Maria José Armando Ribas, além de vereadores, diretores de unidades de saúde e moradores do município.

