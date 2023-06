Governo do Estado decreta luto após ataque em escola de Cambé

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 21 anos, invadiu um colégio estadual de Cambé, na região Metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). Um tiroteio causou a morte de uma aluna e um segundo estudante está internado em estado gravíssimo. O Governo do Estado decretou luto oficial por meio de uma nota oficial. Leia abaixo.

Os tiros começaram por volta das 9h30, e os alunos do colégio estadual Helena Kolody teriam acionado a policia relatando tiroteio. A Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica também foram até a instituição de ensino.

Após a enorme tragédia que gerou pânico e muito desespero na comunidade, o Governo do Estado do Paraná decretou luto oficial de três dias. Em uma nota oficial, a Secretaria Estadual de Educação (Seed) informou que as autoridades estaduais se dirigem para Cambé.

Leia na íntegra:

"O Governo do Paraná informa que um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira (19), alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina."

