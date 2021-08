Governo divulga projeção das tarifas do pedágio; confira

Da Redação

O Governo Federal repassou uma tabela com as projeções das tarifas de cada praça de pedágio que serão levadas a leilão com o novo modelo de concessões definido para as rodovias do Paraná.

A praça de pedágio que será criada em Califórnia vai para o leilão com o valor R$12,69, com a expectativa de redução, pois a licitação vai levar em conta a menor tarifa.

Em Arapongas a projeção para veículos de passeio é de R$ 7,69, a atual tarifa é de R$ 11,70. Para ir a leilão, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep-PR) ainda precisa aprovar o repasse das rodovias estaduais para o Governo Federal. O projeto está sendo analisado pelos deputados e, depois, a proposta de concessão precisa passar por análise detalhada do Tribunal de Contas da União (TCU).

O governador Ratinho Junior afirmou que o desconto em relação às tarifas atuais deve ser, em média, de 40% a 50%, a depender da disputa entre as concessionárias no leilão.

Conforme o modelo da disputa por menor preço, os valores citados como "novos" nas tabelas abaixo são referentes aos preços iniciais apresentados ao leilão.

A partir deles é que as empresas candidatas apresentam propostas para abaixar os preços, e quem oferecer o menor valor, vence.

Confira as projeções:

Lote 1

Imbituva:

Veículos de passeio - atual: R$ 13,40Veículos de passeio - nova: R$ 8,50

Irati:

Veículos de passeio - atual: R$ 13,40Veículos de passeio - nova: R$ 8,67

Porto Amazonas:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,30Veículos de passeio - nova: R$ 9,28

São Luiz do Purunã:

Veículos de passeio - atual: R$ 9,60Veículos de passeio - nova: R$ 8,01

Lapa:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,30Veículos de passeio - nova: R$ 9,08

fonte: Ministério da Infraestrutura

Lote 2

Jacarezinho:

Veículos de passeio - atual: R$ 24,40Veículos de passeio - nova: R$ 8,97

Jacarezinho II:

Praça será criada aindaVeículos de passeio - nova: R$ 8,39

Quatiguá:

Praça será criada aindaVeículos de passeio - nova: R$ 8,29

Sengés:

Praça será criada aindaVeículos de passeio - nova: R$ 5,35

Jaguariaíva:

Veículos de passeio - atual: R$ 8,70Veículos de passeio - nova: R$ 7,13

Carambeí:

Veículos de passeio - atual: R$ 11,50Veículos de passeio - nova: R$ 8,90

São José dos Pinhais:

Veículos de passeio - atual: R$ 23,30Veículos de passeio - nova: R$ 15,36

fonte: Ministério da Infraestrutura

Lote 3

Sertaneja:

Veículos de passeio - atual: R$ 27,50Veículos de passeio - nova: R$ 12,05

Londrina:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 9,52

Califórnia:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 12,69

Ortigueira:

Veículos de passeio - atual: R$ 12,90Veículos de passeio - nova: R$ 11,91

Imbaú:

Veículos de passeio - atual: R$ 12,90Veículos de passeio - nova: R$ 11,91

Tibagi:

Veículos de passeio - atual: R$ 12,90Veículos de passeio - nova: R$ 11,91

Witmarsum:

Veículos de passeio - atual: R$ 13,80Veículos de passeio - nova: R$ 11,91

fonte: Ministério da Infraestrutura

Lote 4

Jataizinho:

Veículos de passeio - atual: R$ 26,40Veículos de passeio - nova: R$ 11,89

Presidente Castelo Branco:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,80Veículos de passeio - nova: R$ 9,81

Arapongas:

Veículos de passeio - atual: R$ 11,70Veículos de passeio - nova: R$ 7,69

Mandaguari:

Veículos de passeio - atual: R$ 11,70Veículos de passeio - nova: R$ 7,84

Guairaçá:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 10,86

Cianorte:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 7,01

Jussara:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 9,57

Umuarama:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 5,95

Francisco Alves:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 6,40

fonte: Ministério da Infraestrutura

Lote 5

Floresta:

Veículos de passeio - atual: R$ 17,70Veículos de passeio - nova: R$ 14,49

Campo Mourão:

Veículos de passeio - atual: R$ 17,70Veículos de passeio - nova: R$ 11,42

Corbélia:

Veículos de passeio - atual: R$ 17,70Veículos de passeio - nova: R$ 13,49

Mercedes:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 10,75

Toledo:

Praça será criadaVeículos de passeio - nova: R$ 7,56

fonte: Ministério da Infraestrutura

Lote 6

Céu Azul:

Veículos de passeio - atual: R$ 14Veículos de passeio - nova: R$ 9,71

Cascavel:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,10Veículos de passeio - nova: R$ 9,62

São Miguel do Iguaçu:

Veículos de passeio - atual: R$ 18,30Veículos de passeio - nova: R$ 12,68

Laranjeiras do Sul:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,10Veículos de passeio - nova: R$ 7,88

Prudentópolis:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,30Veículos de passeio - nova: R$ 10,89

Candói:

Veículos de passeio - atual: R$ 15,10Veículos de passeio - nova: R$ 8,52

Lindoeste:

Praça será criada Veículos de passeio - nova: R$ 11,46

Ampére:

Praça será criada Veículos de passeio - nova: R$ 8,62

Renascença:

Praça será criada Veículos de passeio - nova: R$ 8,80

fonte: Ministério da Infraestrutura