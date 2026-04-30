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Governo divulga novo cronograma de liberação da Ponte de Guaratuba; confira

Inauguração havia sido adiada por conta da chuva; abertura ocorre após Maratona Internacional do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 19:06:52 Editado em 30.04.2026, 19:06:47
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Governo divulga novo cronograma de liberação da Ponte de Guaratuba; confira
Autor Governador do Paraná, Ratinho Junior, caminhou pela ponte - Foto: AEN

O tráfego de veículos na Ponte de Guaratuba terá alteração no esquema de liberação previsto inicialmente. Haverá abertura para circulação de veículos já no sábado (2), a partir das 11h30, logo após o encerramento das atividades do primeiro dia da Maratona Internacional do Paraná, com as provas de 5 km e 21 km.

- LEIA MAIS: Com previsão de chuva, inauguração da Ponte de Guaratuba é adiada para sexta-feira

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Os carros poderão utilizar a travessia até as 5h de domingo (3), quando a ponte será novamente fechada para a realização do segundo dia da Maratona, que contará com provas de 10 e 42 quilômetros.

A liberação definitiva do tráfego está mantida para o domingo, às 10h, após o encerramento das provas, conforme programação oficial.

Durante todo o período, o controle do fluxo de veículos e a orientação aos motoristas serão feitos por equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

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Até a liberação completa da ponte, a travessia por ferry boat na Baía de Guaratuba segue funcionando normalmente.

Antes da cerimônia oficial de inauguração, o governador Carlos Massa Ratinho Junior fez na tarde desta quinta-feira (30) uma vistoria técnica na Ponte de Guaratuba.


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controle de fluxo feriado INAUGURAÇÃO Maratona Internacional do Paraná Ponte de Guaratuba Tráfego de Veículos
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