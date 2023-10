Governo destina R$ 3,5 mi para novo Pronto Atendimento em Rolândia

O Governo do Estado confirmou nesta quarta-feira (11) o repasse de R$ 3,5 milhões para a construção do Pronto Atendimento de Rolândia, na região Norte do Paraná. A nova unidade terá estrutura de 812 metros quadrados e oferecerá serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico para pacientes, com capacidade de até 2,1 mil atendimentos ao mês, de baixa e média complexidade.



Com assistência 24 horas, o novo complexo médico, que tem como proposta fortalecer a rede de urgência e emergência, representa mais um avanço na estratégia de regionalização da saúde.

"O investimento do governo estadual nesse projeto reflete o compromisso com a melhoria dos serviços de saúde e o bem-estar da população, próximo de casa. O novo Pronto Atendimento de Rolândia deverá beneficiar a comunidade, proporcionando qualidade a todos que necessitarem de cuidados médicos de urgência e emergência", disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Para o prefeito de Rolândia, Aílton Maistro, a nova unidade responde a um anseio antigo da população. "Temos muito a agradecer por este momento histórico em nosso município. Essa é uma obra que irá impulsionar a qualidade do atendimento não somente em Rolândia, mas em toda a região, e isso somente é possível graças à parceria com o Governo do Estado", afirmou.

PRESENÇAS – Também participaram do evento de repasse de recursos os deputados estaduais Cloara Pinheiro e Cobra Repórter; a diretora da 17ª Regional de Saúde de Londrina, Lucia Lopes; o presidente da Câmara de Vereadores de Rolândia, Reginaldo Silva; o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital; além de autoridades e lideranças locais.

