Governo decreta luto de 3 dias pela morte do ex-deputado Duílio Genari

Ele faleceu nesta quinta-feira (2) aos 85 anos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias no Paraná em razão da morte do ex-deputado estadual Duílio Genari. Ele faleceu nesta quinta-feira (2) aos 85 anos.

"Recebi a notícia com muito pesar. Ele foi uma figura fundamental para o desenvolvimento econômico e fortalecimento político de Toledo e toda a região Oeste. Meus sentimentos aos familiares e todos os amigos", disse Ratinho Junior.

Duílio nasceu em Veranópolis (RS) e aos 16 anos de idade se mudou com a família para Toledo. Ele se elegeu vereador e pouco depois prefeito. Também foi presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop).

Depois disso conquistou sete mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, fato inédito entre políticos da região, com uma carreira marcada por ações municipalistas.

