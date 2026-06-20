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INVESTIGAÇÃO

Governo confirma 10 alertas falsos na plataforma da Defesa Civil após invasão hacker

Milhões de celulares no Brasil receberam mensagens indevidas que traziam a palavra "misantropi4", termo associado à aversão à humanidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 12:36:10 Editado em 20.06.2026, 12:36:06
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Governo confirma 10 alertas falsos na plataforma da Defesa Civil após invasão hacker
Autor Foto: REPRODUÇÃO

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) confirmou neste sábado (20) que o sistema da Defesa Civil sofreu uma invasão e disparou dez alertas falsos para milhões de celulares no Brasil. As mensagens indevidas, que traziam a palavra "misantropi4" — termo associado à aversão à humanidade —, foram enviadas na madrugada e não representam nenhum perigo real. Devido à falha de segurança, a plataforma Defesa Civil Alerta foi retirada do ar à 1h30 e segue sem previsão de retorno.

- LEIA MAIS: Defesa Civil desliga sistema de alerta após disparo de mensagem falsa na madrugada

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A invasão ocorreu de forma remota por um agente externo ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Dos dez alarmes falsos registrados, nove utilizaram a tecnologia Cell Broadcast, que exibe notificações emergenciais diretamente na tela do aparelho em formato de pop-up, e um foi enviado por meio de SMS. Diante da gravidade da situação, a Secretaria Nacional acionou a Polícia Federal para conduzir as investigações sobre o caso.

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, afirmou que a equipe de tecnologia da informação trabalha para mapear a origem do ataque e contabilizar os danos. Embora o número exato de estados atingidos ainda não esteja consolidado, já há confirmação de que moradores do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre e do Distrito Federal receberam o aviso de emergência. Wolff ressaltou que a plataforma só será reativada quando houver plena garantia de que a vulnerabilidade foi corrigida, o que inclui a substituição preventiva das senhas de acesso nos estados.

Para conter o pânico gerado durante a madrugada, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou uma nota no início da manhã tranquilizando a população. O órgão reforçou que os disparos sonoros não foram emitidos pelas autoridades competentes do governo e descartou qualquer necessidade de preocupação em relação ao conteúdo da mensagem.

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alertas falsos Defesa Civil investigações policiais misantropi4 Segurança Digital situação de emergência tecnologia de comunicação
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